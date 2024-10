Cañizares: "Con diez goles encajados fuera de casa hay que hacer cambios"

Rubén Baraja medita un cambio de sistema para la visita a Butarque del próximo viernes. El técnico valencianista viene probando desde el martes la variante de la defensa de cinco con tres centrales, con tal de buscar una solución al 5 de 24 y revertir la situación empezando por ganar al CD Leganés. El Pipo nunca prueba el once completo entre semana, pero va dando pistas. Se barrunta la opción de que alinee un 1-5-4-1 para tratar de reforzar la estructura defensiva. Pepelu y Barrenechea apuntan a jugador de nuevo juntos en la medular y Hugo Duro actuaría como referencia arriba.

Hoy Santi Cañizares ha sido protagonista en Deportes COPE Valencia para valorar la mala situación del equipo de Mestalla y estimar la capacidad de Baraja y de los jugadores de dar la vuelta a la situación.

¿Cómo valora el cambio de sistema que viene trabajando Baraja en Paterna?

Me parece que es una declaración de intenciones. El equipo está en crisis. Lleva 13 encajados. No veo jugadores con grandes registros ofensivos. Todo pasa por cerrar la portería. El mejor Valencia CF, una de las ligas la ganó siendo el más goleador, pero en 2002 fuimos el sexto o séptimo. Nunca hemos sido un equipo muy realizador. Hemos tenido que vivir siempre de no encajar. Fuimos dos veces el menos goleado. Siempre se ha basado en ser un equipo duro y de ahí ha sacado su talento. Sobre todo con buen sistema defensivo. Esto es algo que todos los entrenadores barajan viendo los goles a favor y en contra. Meter más goles es difícil, dependes de la inspiración, defender es más fácil. Tiene que ver con el orden táctico, las ayudas, la atención… Ha optado por esta fórmula. Lo encuentro lógico. Hay que dejar de sangrar así fuera de casa sobre todo.

¿Son suficientes tres entrenamientos para implantar un nuevo sistema?

Lo ideal es poder trabajar una pretemporada entera y poder analizar situaciones. Todos los jugadores han jugado este sistema. Se juega más o menos habitualmente. Cualquier defensa ha jugado en una línea de 5. Cualquier medio en una de 4 y Hugo Duro sabe jugar solo en ataque. Un futbolista no puede saber jugar solo un sistema. Lo ideal es mantener el sistema, quiere decir que funciona, pero es mucho más fácil pasar a un sistema más defensivo.

¿Cuál es su grado de preocupación?

Hay que entender que las circunstancias son distintas al año pasado. Era el único objetivo no descender y el equipo empieza bien y sin miedos. Había tres rivales que fueron un desastre durante el año (Almería, Cádiz y Granada) y da confianza y relajación. Todos los días es una fiesta porque el objetivo es cómodo. Este año no tiene nada que ver. Todo es más difícil. El equipo no arranca bien y los de abajo no se muestran tan torpes. La presión está desde el inicio. Es un efecto psicológico. Aplicable también a jugar en casa y fuera. Soy muy optimista con lo que muestra en casa, mitad tabla para arriba. Fuera, es de inferior categoría a todos los que se enfrenta.

Todos los entrenadores están sujetos a resultados. Tenemos tres partidos que evidentemente es un plebiscito para la situación en general. El problema es que dos partidos son fuera. Pero podremos hacer un análisis más objetivo cuando pasen estos tres partidos. Si coges 7 puntos, golaverage y confianza en el juego hablaremos de un escenario distinto. Si no gana ninguno, no hay nadie que sostenga la situación. Aunque lo haya hecho bien o el equipo esté con Baraja. Está inventado todo en el fútbol. No estamos en crisis, estamos en una precrisis en la jornada 7. Estos tres partidos lo marcarán.

¿Cómo ve al vestuario? ¿Cree que le deben a Baraja dar un paso al frente?

Ellos estarán agradecidos a Baraja siempre, les ha permitido debutar en un equipo como el Valencia CF y a muchos los ha hecho titulares. Esto no es una cuestión de actitud, el problema es si tienen capacidad para ello. Tiene sus limitaciones la plantilla. La gestión deleznable empequeñece todo. Cada vez somos más pequeños. Es una cuestión de confiar en su capacidad. La confianza, en Mestalla nos da. Para salvar la categoría, hay que jugar fuera con la confianza que tienes en casa algún partido. Hay 40.000 personas que vienen a ayudar. Ese confort en Mestalla tiene una oportunidad fantástica para demostrarlo fuera en estos partidos. Es una cuestión de si estamos capacitados como grupo para mejorar y cerrar la portería. Y rentabilizar los goles que se hagan con porterías a cero. Con 10 encajados fuera de casa hay que hacer cambios y sobre todo cambiar la mentalidad cuando se salte a Butarque este fin de semana.