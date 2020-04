Campaña, el Sevilla FC y un amor incondicional

Campaña no es de esconderse dentro ni fuera del campo. Quien pensara que fue al Ramón Sánchez-Pizjuán a dejarse querer o ver y/o negociar es que no lo conoce. Campaña es del Sevilla FC, tiene muchos amigos en el club y en la directiva y como estaba en su ciudad fue a ver el partido sin esconderse. Ahí estaba en todas las fotos junto a Monchi. Y volverá a ir cuando su agenda se lo permita, fiche o no fiche por el club que le abrió la puerta en 2013. Pero ser aficionado del Sevilla FC no ha significado, hasta ahora, un mal gesto, una mala palabra o una mala acción. Si Campaña es el mejor pagado del equipo es porque el presidente Quico Catalán entendió que era la mejor forma de renovar su contrato (hasta 2023) y colocarle 60M de cláusula.

“El club siempre ha confiado en mí. Se han conseguido los objetivos y de momento me queda contrato hasta 2023 y hay que cumplirlo. Estoy aquí muy feliz, con el equipo y la ciudad y en el caso de que venga una oferta pues para eso está mi agente y el presidente para hablar las cosas y al final tomar la decisión que mejor nos venga a todos. Fui a ver un partido del equipo del que salí. No a ver a Monchi. Que esté en este estado de forma y Monchi habla así de mí tiene mucha culpa el Levante porque me dio la oportunidad para confiar y creer en mí para jugar en Primera división. No porque sea yo, creo que cualquier jugador que haya salido del club en el que se ha formado… pocos dirían que no les gustaría volver a vestir esa camiseta”.

El centrocampista del Levante, además, se mostró convencido de que la única prioridad ahora es superar la crisis sanitaria que afecta a España, que deben estar preparados lo mejor posible para cuando las autoridades decidan reanudar LaLiga y que tomarán junto a los dirigentes de su club la mejor decisión porque “el dinero es lo de menos”.

“Sí que es verdad que hay varios clubes que están haciendo un ERTE. A nosotros no nos han comunicado nada, preguntamos a los capitanes y no han tomado ninguna decisión. Cuando se tome una decisión firme habrá que hablarlo tranquilamente y ver qué es lo mejor. El dinero es lo de menos, lo primero es la salud y que esto termine lo mejor posible”, dijo el jugador andaluz en una rueda de prensa online.

El futbolista del Levante fue preguntado por los distintos escenarios que maneja LaLiga y, aunque insistió en que la prioridad es la salud de todos, reconoció que deben asumir que tendrán menos descanso entre los partidos. “La verdad es que un poco complicada la situación. Se hablan de varias opciones, pero lo primero es la salud y por lo que hay que mirar ahora, que esto pase lo más rápido y lo mejor posible y que dañe al menor número de personas posibles. Nosotros acataremos lo que ellos decidan”, indicó.

“Primero hay que esperar a que esto termine y a raíz de ahí lo que LaLiga proponga. Es verdad que jugar con tan poco tiempo entre un partido y otro puede causar más daño físico pero si la decisión es terminar LaLiga en un periodo corto pues habrá que hacerlo de esa manera. No hay otra”, añadió.

Campaña explicó que los jugadores deben aprovechar estos días para mantenerse en el mejor estado de forma posible. “Se habla de un par de semanas para hacer una mini pretemporada, creo que cada jugador es responsable con lo que tenemos que hacer. Aunque estamos encerrados sabemos que tenemos que estar preparados para cuando vuelva la competición y creo que si cada uno hace lo que cada club le manda creo que con un corto periodo de adaptación al césped y la pelota podemos volver a empezar”, afirmó.