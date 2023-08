Calleja: "Si no tuviera fuerzas, no estaría. No era momento para bajarse del barco"

El Levante UD debuta mañana en la Liga Hypermotion ante la SD Amorebieta (Lezama, 19 horas) pendiente de completar la plantilla. El técnico, que no ha querido hablar de objetivos, espera que el club le cierre un equipo competitivo. La expedición granota viaja hoy a Bilbao con todos los fichajes y 6 jugadores del filial.

¿Se siente con la fuerza para levantar una situación difícil y de desánimo cómo la que aún existe en el club?

Si no me sintiera con fuerzas, no estaría aquí. Eso lo primero.Garantías de que me encuentro fuerza con ilusión, con ganas, después del palo que nos llevamos y de cómo se produjo. Uno se plantea muchas cosas, reflexiona, ve el trabajo que ha hecho, las circunstancias del club, era el momento menos oportuno para bajarse del barco. Cuando más dificultades hay, es cuando más hay que arrimar el hombre y dar ejemplo. Lo primera era ver si yo me encontraba con ánimo, me recuperé, está claro que lo del año pasado no se olvida, pero hay que superarlo. Es como cuando se te muere un ser querido, queda una herida, pero tienes que intentar superarla, sabes que jamás lo vas a olvidar, que te marca de por vida... está superado, hemos pasado página, hablé con Felipe detenidamente lo que iba a ser esta campaña y decidimos afrontarla con ilusión y optimismo, sabiendo que ha sido una pretemporada un poco convulsa, pero creo que se van a hacer las cosas bien, se va conformar una gran plantilla y que vamos a trabajar con las garantías de hacer un buen año.

-¿Cómo se siente de cara al inicio de Liga?

Comienza lo bueno, lo que nos importa, la Liga. Ante un rival que acaba de ascender, que seguro que tiene mucha confianza. Viene de hacer las cosas bien y en pretemporada le han dado continuidad a ese trabajo. Debutan ante su gente y nosotros no debemos pensar que estamos por encima de ellos. Tenemos que ser humildes, trabajar como los que más, pelear cada punto... ir con más ganas e ilusión que ellos, creyendo en lo que hacemos.

Primera convocatoria de la temporada





-Cuál es el objetivo de la temporada? ¿El ascenso?

No vamos a hablar de ascenso, vamos a hablar de ganar al Amorebieta, de ganar capa partido y estar preparados para cada encuentro, de estar centrados en cada entrenamiento, en el día a día, y a partir de ahí veremos cómo evoluciona el equipo, como se cierra a plantilla, y dónde nos vamos posicionando a final de temporada para luchar por un objetivo u otro.

-Cuándo fue presentado dijo que no subir sería un fracaso y no se subió. Hoy no habla de ascenso, tampoco lo hizo el otro día el capitán Postigo. ¿Se quiere rebajar el peso de la mochila?

Fue un peso muy grande, de todo se aprende, además con unas circunstancias totalmente diferentes a las de la temporada pasada, un equipo distinto, ni mejor ni peor, pero distinto. Además, en el periodo en el que nos encontramos, con la plantilla aún por cerrar, vamos a esperar a que lleguen refuerzos, que se cierre la plantilla... Ahora, a centrarnos en el día a día, en cada entrenamiento, en cada partido, y a partir de ahí ver cómo va creciendo el equipo, cómo vamos haciendo las cosas, para disfrutar cada encuentro. Con confianza y sabiendo que vamos a tener una gran plantilla para competir con cualquier rival, pero sin marcanos objetivos a largo plazo.

-Entre los capitanes, no está Cárdenas. ¿Es porque no va a seguir? Y si no va a seguir, ¿no es arriesgada la salida de Pablo Cuñat?

Los capitanes se votaron entre todos, entre jugadores y cuerpo técnico, y no salió Dani. Puede salir, pero no se le eligió. Y la secretaría técnica está pendiente para que estemos tranquilos si se confirma la salida de Dani. ¿Vezo? Es uno de los capitanes y parece que va a seguir, pero en el fútbol nunca se sabe.

Calleja cuenta, de momento, con Dani CárdenasLUD





-¿Tiene miedo a que haya un vacío de liderazgo que ha dejado la marcha de jugadores importantes?

Se han ido jugadores de gran calidad y con liderazgo dentro y fuera del campo. Les deseo lo mejor, pero tenemos que centrarnos en la nueva realidad y, entre todos, entre los que hay y llegarán, se cerrará una gran plantilla y la afición estará orgullosa de ella.

-¿Un mensaje para la afición?

Lo primero, gracias, un mensaje de gratitud, por el apoyo que está mostrando, por la ilusión que se ha renovado, por la cantidad de socios que tenemos. Es verdad que el año pasado, por las circunstancias, fueron duras, crueles, pero hemos sabido levantarnos, hemos vuelto a traer ilusión a todo el mundo. Se ha vuelto a conseguir una cifra de socios importante, que van a ver que con un equipo nuevo, con una plantilla diferente, se va a competir muy bien, se va a hacer un gran trabajo y a dar muchas alegrías. Tenemos mucha confianza en que la plantilla que se acabe de formar generará mucha ilusión en los aficionados y que vamos a luchar por objetivos importantes.

-¿Qué papel van a jugar los canteranos?

Son jugadores que a mí me van a servir para tirar de ellos en un momento determinado, han hecho una grandísima pretemporada y estoy muy contento con su rendimiento. El filial va a tener un grandísimo equipo e iremos viendo a los que están viniendo, más otros que vayan subiendo durante la temporada. Van a ser muy necesarios y pueden hacer un papel muy importante. Andrés García viene haciéndolo muy bien. Xavi Grande ha tenido momentos de rendimiento alto en la pretemporada y otros, que tiene un gran futuro, pero que hay que ir viendo para que sigan creciendo ellos y nosotros como equipo.

¿Cuántos refuerzos espera?

Yo confío en que en todas las líneas vengan refuerzos. Estoy convecido de que así será. Necesitamos gente por fuera, en bandas, en los laterales. En el medio, con Giorgi y Oriol, tenemos un margen pequeño de cambiar. Arriba nos tiene que venir el jugador que de un salto de calidad y nos ayude en fase goleadora. Espero que vengan jugadores en cada línea que haga mejor a sus compañeros y al equipo.

-¿Va a contar con De Frutos y Cárdenas?

Con Jorge no hemos contado en pretemporada y no vamos a contar ya. Con Dani vendrá a este viaje y, dependiendo de lo que vaya pasando, tomaremos una decisión u otra.

-¿La llegada de algún delantero pone en el mercado a Dani Gómez o a otro de los atacantes de la actual plantilla?

Que va, todo lo contrario. Dani Gómez me parece un jugadorazo. A Bouldini lo conocemos del año pasado y sabemos el rendimiento que nos va a dar... los que vengan no serán titulares indiscutibles, tendrán que ganarse el puesto. Los que están, cuento con ellos, y los que vengan tendrán que sumar, adaptarse y demostrar porqué se les ha fichado. Aquí a nadie le vamos a regalar nada. Vendrán para reforzar y porque será un buen complemento para lo que hay. Cada jornada decidiremos quién es el mejor para cada planteamiento.

El equipo está preparado para competirLUD





-¿En qué punto están los casos de Pablo Martínez y José Campaña?

A Pablo espero contar con él lo antes posible. Va muy bien y en un par de semanas creo que ya hará trabajo con el grupo, pero hay que ver cómo responde su rodilla, que es una lesión importante. También cuñal es su respuesta psicológica, para introducirle poco a poco. Pero que no se demore mucho. Y con Campaña sí que cuento con él. Está aquí recuperándose con los servicios médicos, como uno más pero sin ficha. Después ya veremos, porque no depende sólo de mi gusto personal. Hay otros temas a tratar para ver si puede se puede quedar con nosotros.

-¿Has hablado con José Danvila?

Sí, le di la enhorabuena, aunque con quién yo hablo más es con Danvila. También he estado hablando con Quico, que está muy pendiente del equipo. pero es con Felipe con el que tengo contacto permanente.