Calleja y su posible destitución: "No estoy nada preocupado, cero"

¿Posible destitución?

Ni mucho menos pienso en eso. Pienso en ganar, siempre lo he dicho. Mi objetivo es ir al campo del Racing de Ferrol a hacer un gran encuentro y conseguir una victoria, seguir trabajando y seguir superando momentos. Me centro en lo que depende de mí. Sé que algunos estáis deseando que llegue ese momento, cuando llegue será decisión de la dirección deportiva pero yo me tengo que preocupar de hacer mi trabajo. Lo que tenga que venir, vendrá. No estoy nada preocupado, cero.





Plus de motivación para viajar a Ferrol

Motivados estamos al máximo. Nos enfrentamos a un equipo que viene haciendo las cosas muy bien durante toda la temporada. Tiene mucho mérito. Nuestro principal objetivo es intentar recortar la distancia de cuatro puntos a uno y eso pasa por hacer un gran encuentro, superarles y conseguir ganar en un campo tan difícil como el del Racing de Ferrol. Ellos tienen un buen juego por fuera, es de los que mejor compite. Tenemos que estar mejor que ellos, sobre todo con nuestras armas.

El largo viaje hasta Ferrol

Es lo que hay y a ello nos adaptamos. No hay excusas. Sólo falta para dar más motivos para que haya polémica. Nosotros nos adaptamos a lo que haya, es lo que toca en estos momentos y ya está. No hay que darle más vueltas.

La unión del vestuario

Puedo pasar diciéndolo las veces que haga falta, otra cosa es lo que se quiera ver desde fuera. Pero la realidad dentro es una, que estamos unidos, creemos en lo que hacemos, el día a día es una maravilla. Trabajan siempre al cien por ciento. El equipo está ahora mismo cercquita de puestos de play off, que el objetivo real es intentar meternos ahí. Hay tiempo para mejorar y tenemos que seguir mejorando. No veo ninguna brecha entre nadie, si viera que algún jugador hace la guerra por su cuenta o no creen en estar arriba al fina, vendría y diría que lo peor que nos puede pasar es que haya desunión.

La salida de Campaña

Sí que me hubiese encantado que Campaña pudiese estar con nosotros, pero a veces es verdad que los tiempos no son los que buscamos por parte del Levante y no coinciden con los de Campaña. Tampoco las circunstancias en las que el club se puede mover para poder incorporar un jugador. Nosotros no podíamos alcanzar esa cantidad que nos decía LaLiga. Le deseo lo mejor. Le hubiese gustado poder ayudarnos en el campo y no ha podido ser. Creo que es un acierto que se haya incorporado allí porque Las Palmas le favorece mucho la forma de jugar.