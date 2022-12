Calleja: “La Ponferradina es un equipo herido y tiene mucho que ganar”

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, explicó que no se fía de la mala situación de la Ponferradina, colocado en la zona de descenso y que visita el Ciutat de València el jueves, y subrayó que es un equipo “herido y peligroso” y que tiene mucho que ganar.



“Sé de dónde vienen pero cambian radicalmente las circunstancias con el nuevo entrenador y la idea. Está herido y es peligroso, no me fijo en los números que llevan y cuando te enfrentas a un equipo que tiene mucho que ganar y poco perder a veces son peligrosos estos encuentros. Todos los rivales son duros. Tendrán la idea de quitarnos el balón y su entrenador les da muchos argumentos a sus equipos. Hay que saber a qué nos enfrentamos y a partir de ahí tener más efectividad”, comentó.



El entrenador del Levante no quiso tampoco referirse a la buena racha de su equipo, con nueve partidos sin perder. “No me fijo en los números, me fijo en el trabajo diario y cuando termine la temporada veremos lo que hemos conseguido”, indicó.



Calleja confesó que intenta ver los partidos de sus rivales por el ascenso, pero admitió que con los buenos resultados del equipo solo deben fijarse en ellos mismos. “Estoy pendiente siempre, veo todos los partidos pero siempre he dicho que me fijo en el Levante y en lo que tenemos que hacer nosotros. No tenemos que mirar más allá de nosotros mismos”, manifestó.

Sobre el posible cansancio del equipo al tener que jugar tres partidos en una semana, Calleja explicó que debe “medir los esfuerzos” de los futbolistas pero dijo que no tiene “queja ni excusa” por el calendario y que tiene una plantilla suficiente para poder hacer cambios. “Tengo la gran suerte de que el equipo es muy maduro y me lo ponen cada vez más complicado. Hay pocos jugadores que puedan sentir que no participan nada, la competencia hace que nadie se relaje y que estén todos enchufadísimos”, comentó.



Además, el entrenador del Levante adelantó que Campaña está recuperado de unas molestias y que si lo cree conveniente jugará ante la Ponferradina.

Iborra y Son, en el entrenamiento en el Ciutat de València