Calleja: “El objetivo es subir jugando bien”

Cómo se explica la metamorfosis del Levante UD

Yo de la etapa anterior no voy a hablar porque la desconozco. El cambio se produce porque no se consiguen los resultados que piensa el club que tiene que tener el equipo. Los resultados inmediatos marcan el devenir del trabajo y creo que el haber sumado en Ibiza una victoria en una situación con adversidades en el resultado y a nivel numérico nos vino muy bien. Dándole una identidad de juego al equipo que es lo que buscamos desde el primer día y sabiendo todo el mundo lo que tiene que hacer es más fácil tener continuidad en el juego y en los resultados. El equipo desde el principio se ha identificado con lo que le proponíamos. Tenemos plantilla más que suficiente para desarrollar el fútbol que nos gusta y creo que el jugador a la vez que trabaja y compite está disfrutando y eso en el campo se demuestra.

Discurso valiente desde el primer día

Nosotros sabíamos la situación en la que se encontraba el equipo pero no hubiésemos cogido al equipo si no hubiéramos creído en el ascenso. Uno de los motivos que más nos ilusionaba era saber que íbamos a pelear sí o sí por ello. Lo teníamos claro y no había por qué esconderlo, cuanto más claro se hable, mejor para todos. No hay que andar con dobleces y yo era el primero que creía y creo que tenemos equipo para conseguirlo y lo dije sin ningún tipo de tapujos.

Su reunión con Felipe en verano

En el fútbol se mantienen muchas conversaciones y la toma de decisiones no las tenemos los entrenadores.

¿Algún pero en el arranque de Calleja en el Levante UD?

No (risas)… yo no lo encuentro por ahora. Está saliendo todo muy bien pero veo que tenemos margen de mejora y esto no ha hecho más que empezar y hay que ser constantes. La Segunda a muchos equipos se les hace larga y tenemos que tener la cabeza bien fría y cada día intentar crecer.

¿Le preocupa jugar bien?

Me preocupa muchísimo. Jugar bien es muy relativo, para algunos es plantear un partido con una idea defensiva y para otros, otra serie de fundamentos. Para mí jugar bien es dominar todo lo que el juego te requiere pero mi propuesta va a ser de un equipo valiente, de ataque, que domina el balón, que busque hacer el mayor número de goles posible. Si conseguimos eso, estaremos jugando bien al fútbol. Con la plantilla que tenemos podeos jugar el fútbol que nosotros proponemos. El objetivo es subir y subir jugando bien al fútbol.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El comodín Campaña

Campaña es un jugador que marca diferencias,. En Primera era un jugador destacado y en Segunda mucho más y estando al cien por ciento que es como lo he visto comprometido nos va ayudar mucho y es más fácil conseguir el objetivo.

¿Cuántos goles marcará Bouldini?

Cuantos más mejor… ¿50? (Risas) Que meta muchísimos, me encantaría. No sé cuál es su límite.

El Mundial de España

Creo que España puede estar entre los cuatro mejores, tiene potencial para llegar por lo menos a semifinales. Si llega más lejos, lo celebraremos.

Su familia del cuerpo técnico

Es la parte más importante de la explicación del éxito. No tengo amigos en el cuerpo técnico, tengo una familia en la que me apoyo y me ayudan en todo. Convivimos mucho tiempo y así es mucho más sencillo. Sin ellos sería imposible.

Calleja, en un momento de la entrevista en COPE