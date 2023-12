Calleja: "No se habla de: 'uf, que te juegas la cabeza'"

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, aseguró este viernes que el director deportivo del equipo, Felipe Miñambres, no le ha trasladado que su puesto esté en juego en caso de perder el sábado ante el Real Valladolid, aunque admitió que conoce el negocio del fútbol y que mandan los resultados. Además, Calleja hizo refefrencia a la entrevista en COPE de Felipe en la que evitó ratificarle.



"Felipe si ha tenido que aportar algo a nivel táctico para mejorar el equipo también me lo ha dicho y esta semana, idéntico. No pensamos en otra cosa. No se habla de: ‘Uf, para ti Javi, qué complicada que está la situación, que te juegas la cabeza’. No, hablamos diariamente esta semana de cómo ganar”, dijo Calleja en la rueda de prensa previa al partido.





El entrenador del Levante UD, que llega al duelo tras sumar solo dos puntos en las seis últimas jornadas, descartó que le hayan molestado unas declaraciones de Miñambres en las que evitó ratificarle en el puesto en caso de que perdiera ante el Real Valladolid.



“He escuchado lo que dijo Felipe y yo creo que a los periodistas os gusta el morbo. Dijo muchísimas cosas. Dejó caer también que hay que ganar, es lo que tenemos que hacer. Está claro que todos conocemos cómo va el fútbol, si no hace falta nadie que nos lo diga”, admitió.



“Creo que no buscó un solo culpable y repartió culpas. Al final yo soy el entrenador, sabemos cómo funciona el fútbol y que los resultados muchas veces mandan y en un momento determinado la dirección deportiva se puede plantear mil situaciones. Él no piensa en esas situaciones, piensa en ganar igual que yo y que no habrá que cuestionase nada”, agregó.

Calleja aseguró que tiene la “cabeza fría y la conciencia tranquila” y que se encuentra “al cien por ciento” y con “con muchísima fuerza y energía” y destacó el apoyo que ha recibido tanto del vestuario como de la directiva del equipo.



“Todos estamos juntos y unidos. Siempre me han mostrado su apoyo y su respaldo. Todos sabemos lo que es el fútbol, está clarísimo y muchas veces los resultados mandan, a veces no debería ser así pero en función de eso se toman unas medidas u otras”, recalcó.