Calero y los ajustes económicos: "Todos tenemos que hacer un esfuerzo, absolutamente todos"

El entrenador del Levante, Julián Calero, explicó este sábado que el equipo ha logrado aislarse de las noticias que han rodeado al equipo, tras la salida del club del hasta ahora director deportivo Felipe Miñambres y varios empleados, y que ha detectado en el vestuario “responsabilidad y mucha ilusión” de cara al encuentro del domingo ante el Eldense a domicilio.

“Es más en el entorno que en el equipo, nos hemos aislado mucho porque lo ilusionante es mañana con todas las dificultades del partido, hemos intentado que no nos afecte en ninguna medida porque vamos a perder una oportunidad de perder con los mejores si nos afecta. Nos hemos aislado y lo que veo es responsabilidad y mucha ilusión, vamos a ir con la mente centrada en lo deportivo que es para lo que estamos aquí”, dijo en la rueda de prensa previa al partido.

“Nos hemos hecho una coraza para que no nos afecten las circunstancias. Hemos intentado estar unidos todos y eso hace que montemos una pequeña coraza, aunque siempre van a entrar cosas porque es muy difícil aislarte”, agregó el entrenador madrileño.

Calero destacó las virtudes del Eldense tras la llegada de José Luis Oltra al banquillo. “Son uno de los equipos menos goleados, está compitiendo muy bien, ha recobrado confianza y hay que decir que Oltra le ha dado una vuelta a la situación y ha conseguido meterles en la pelea cuando mucha gente les daba por medio descendidos”, afirmó.

“Están vivitos y coleando, ha cambiado patrones, la idea muy clara y juegan bien al fútbol. Será un partido muy comprometido”, añadió el entrenador del Levante, que confirmó el regreso del atacante Brugué a la convocatoria tras haberse los dos últimos partidos por una lesión muscular.

Además, Calero subrayó la importancia de cada punto en una categoría en la que, en su opinión, “está todo muy igualado” y apuntó que “tiene toda la pinta” que los puestos de ascenso a Primera se decidirán en el último tramo del campeonato.

“Hay que tener tranquilidad y pausa, no perder la calma. A veces no valoramos un punto porque has merecido más, pero todo lo que sea puntuar siempre es bueno en esta categoría. Lo que no suma es perder, como el traspiés del Racing de Ferrol. Está todo muy igualado. Vamos a buscar victorias que es lo que te acerca al objetivo, pero sabiendo que cualquiera gana a cualquiera, esto va a ser largo”, remató el preparador del Levante.