Calero, a los afectados por la dana: “Si vienen al fútbol que no se sientan mal”

El entrenador del Levante UD, Julián Calero, animó a todo los levantinistas afectados por la dana a ir al estadio Ciutat de València este sábado a ver en directo el partido ante el Elche y les recordó que si lo hacen “no están haciendo nada mal” y añadió que les podría servir para despejar “algo de barro” de sus cabezas.

“Entiendo a todo el mundo porque cada uno tiene su circunstancia particular. Lo que les digo es que si vienen al fútbol que no se sientan mal. Porque no están haciendo nada mal, están dando normalidad a su cerebro y están despejando algo de barro en sus cabezas. Tienen que ir poco a poco dejando que las cosas vuelvan a la normalidad sin olvidarnos de nada”, dijo en la rueda de prensa previa al choque.

“Creo que especialmente para ellos el fútbol será una buena terapia. No estoy habilitado para dar consejos, pero estamos para ayudarles y el levantinismo necesita estar juntos. Queremos darle una alegría a la gente, que se sientan orgullosos y que seamos capaces de quitarles el barro de la cabeza por unas horas”, agregó.

El entrenador madrileño inició la rueda de prensa enviando su “más sincero pésame” a los que han perdido familiares en la dana y también mandó su “apoyo y fuerza a los que siguen buscando desaparecidos”. “Agradezco a todos los servicios de emergencias, bomberos, policías, sanitarios… Es una locura lo bien que lo han hecho”, destacó.

“Estoy muy orgulloso de cómo se está comportando mi club, mi gente, mi equipo y la ciudad. Me siento muy orgulloso de haberme sentido un valenciano más aunque no lo soy y vamos a salir de esta todos juntos”, añadió el entrenador del Levante.

Calero admitió que en los primeros días posteriores a la tragedia fue “incapaz” de ver fútbol pero que cree que el equipo ya está preparado para competir tras casi tres semanas sin hacerlo.

“Estamos bien, con fuerzas y con ganas de hacer las cosas bien. Estamos en una situación inédita, nunca he estado 20 días parado en una temporada. Somos una incógnita mañana, pero confío en que vaya todo con normalidad porque hemos entrenado a buen ritmo”, afirmó.

“Ni lo he vivido nunca ni creo que haya ejemplos de equipos con 20 días entre un partido y otro. La lógica te dice que puedes tener un poco menos ritmo, pero lo hemos intentado compensar con trabajo diario y llegando a límites físicos parecidos a los de la competición”, manifestó.

Además, el entrenador del Levante confirmó la recuperación de Brugué y se deshizo en elogios hacia su colega y entrenador del Elche, Eder Sarabia.

“El partido será muy complicado en todos los aspectos, me motiva mucho porque Eder Sarabia me hace pensar mucho. Hay que hacer muchas cosas bien y estamos en condiciones de competir bien. Me preocupaba más que el rival recuperar al equipo anímicamente por las circunstancias de estas semanas”, finalizó.