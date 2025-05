Calero: "El Tenerife viene a jugarse la vida; si no le tienes respeto, apañado vas"

Valencia - Publicado el 02 may 2025, 17:09 - Actualizado 02 may 2025, 17:10

El entrenador del Levante UD, Julián Calero, advirtió este viernes del peligro del Tenerife, su rival el domingo en el Ciutat de València, pese a que el equipo insular esté en la zona de descenso a Primera RFEF y ellos ocupen la segunda plaza de la clasificación.

“Nuestro rival viene a jugarse la vida. Sabemos a quién nos enfrentamos, vienen de seis partidos sin perder y desde la llegada de Álvaro (Cervera) está haciendo unos números buenos. Su intención es intentar ganar exactamente igual que nosotros”, dijo Calero en la rueda de prensa previa al partido.

“El Tenerife está en una situación a nivel clasificatorio difícil, pero es un equipo que ataca bien, con orden, que personalmente me gusta y que he visto bastante porque me gusta. Hay que tener respeto a todos pero si no le tienes al Tenerife, apañado vas”, agregó el madrileño.

El entrenador del Levante explicó que son “conscientes de la dificultad del partido del domingo”, pero apostilló que están recuperados de la derrota sufrida en la última jornada ante el Real Oviedo.

“Estamos en casa y queremos dar el paso y sacar la victoria. Vamos a ir a buscarla con el alma, corazón y cabeza. Hay que saber manejar cada momento del partido sin que entre ningún tipo de ansiedad. Los jugadores tienen mucha ilusión y claro que tienen responsabilidad. Estamos metidos en plena lucha por algo muy bonito y el vestuario es plenamente consciente”, afirmó.

“Estamos donde queremos estar y si nos hubieran dado a elegir a principio de temporada lo habríamos firmado todos. Yo era positivo y sabía que íbamos a estar peleando. Estoy muy animado. Queda el esprint final y hay que arrancarlo con mucha ilusión. Este es un partido muy importante, que marca diferencias”, añadió.

Calero también se refirió al octavo aniversario del ultimo ascenso del Levante a Primera que se cumplió esta semana y que él vivió en primera persona, pero en las filas del Real Oviedo, ya que era uno de los asistentes del entrenador del equipo asturiano, Fernando Hierro, en el partido en el que el Levante selló el ascenso.

“Me ha traído muy buenas vibraciones aunque para mí en aquel momento no era un buen recuerdo. Aquí se recuerda con mucho cariño y ahora me alegro mucho por aquel momento porque estoy en la acera del Levante. Fue bonito para el Levante, aunque para mí en aquel momento no porque mi equipo era el Oviedo”, remarcó.

Además, el entrenador del Levante adelantó que algunos jugadores, como Cabello, Kocho, Rey, Dela o Iván Romero, han sufrido distintas molestias durante la semana y comentó que Unai Elgezabal y Carlos Álvarez están “mucho mejor” de sus respectivas dolencias y que esperará al sábado para tomar una decisión sobre el concurso de los jugadores ‘tocados’.