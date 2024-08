El Cádiz de Paco López amarga el pleno

El Levante, que fue de menos a más, no pasó del empate ante el Cádiz (1-1), sin puntería y que se topó con la inspiración del meta local Andrés Fernández, que salvó de la derrota a su equipo igual que el portero visitante David Gil, sostuvo a los andaluces.



El equipo de Julián Calero no pudo estrenarse con victoria en el Ciutat, aunque podría haberse llevado la derrota si Chris Ramos hubiera tenido algo más de efectividad de cara a puerta; lo mismo ocurrió en la otra portería durante la segunda mitad cuando el Levante dispuso hasta de tres ocasiones para desequilibrar el encuentro.



La continuidad en el once que estableció el técnico madrileño, favorecida tanto por la victoria en Gijón como por la 'pelea' del Levante con las inscripciones, contrastaba con el drástico cambio en el once de Paco López, que volvía al Ciutat y que revolucionó su equipo.



Tras caer goleado en la primera jornada liguera ante el Zaragoza, el valenciano apostó por David Gil en la portería, cambió al completo el medio del campo incluyendo a Rubén Alcaraz y Gonzalo Escalante, metió a Brian Ocampo como mediapunta y también a Zaldua, insistente en los centros desde el primer momento.



El Cádiz machacó a centros laterales al Levante y el ejemplo más claro fue la primera acción, cuando Fali centró y Chris Ramos enganchó un cabezazo que Andrés Fernandéz despejó no sin apuros.



Ese guion, el de los centros pero también el del guardameta del Levante como salvador de los valencianos, fue una constante durante la primera media hora de partido, en la que el Levante buscaba la espalda de los defensas, pero no encontraba a José Luis Morales en su regreso al Ciutat dos años después de haber cambiado el Levante por el Villarreal.



Fue Roger Brugué quien tuvo la acción más clara de los locales en la primera mitad, cuando, tras un pase filtrado de Sergio Lozano, se quedó solo ante el portero, pero ahí emergió la figura de Gil, que dio la razón a Paco López por el cambio en portería, y despejó el disparo.



Ramos tuvo varios remates claros, pero o bien se fueron rozando el palo, como el disparo de Rubén Alcaraz desde fuera del área que se fue besando la escuadra, o bien se encontraron con un omnipresente Andrés Fernández, providencial para salvar un mano a mano ante Rubén Sobrino.



El descanso azuzó a los locales, que pese a no cambiar ninguna de sus piezas, subieron la intensidad en la segunda mitad. Los de Julián Calero dejaron de renunciar al balón, aunque, a la vez, fueron mucho más incisivos y precisos a la contra.



Morales ya avisó de que la segunda mitad no iba a ser como el primer periodo. Con una carrera de cincuenta metros, se plantó sólo frente a la portería, pero cuando fue a tirar, Glauder se tiró con todo para evitar que el balón se colara en la portería.



Sin embargo, cinco minutos más tarde, una genialidad a la contra del habilidoso Carlos Álvarez, que ejerció de extremo todo el encuentro, dejó solo frente a Gil a Roger Brugué y aunque falló de primeras, el rechace le cayó a los pies para empujarla y poner un uno a cero quizá inmerecido por ocasiones pero que exhibió un ejercicio de supervivencia de este renovado Levante.



No obstante, cuando mejor estaba el Levante y peor el Cádiz, Iván Alejo puso un centro al área que acabó con un balón muerto al que llegó Chris Ramos, que puso el pie y se aprovechó de que Ángel Algobia llegara tarde y mal, provocando un penalti materializado segundos más tarde por Rubén Alcaraz.



Todavía hubo tiempo para dos claras ocasiones de Bouldini y Algobia, en dos disparos en los que David Gil se disfrazó de salvador de su equipo para guardar el punto, cambiar la cara al encuentro ante el Zaragoza y evaporar las aspiraciones de un Levante que la tuvo en el último minuto con un cabezazo de Iván Romero que tocó el palo y se paseó por la línea de gol.



-- Ficha técnica:



1 - Levante: Andrés Fernández; García, Elgezabal, Cabello, Navarro (Dela, m.85); Álvarez, Kochorashvili, Rey, Lozano (Algobia, m.70); Brugué (Romero, m.85), Morales (Bouldini, m.70).



1 - Cádiz: Gil; Zaldua, Fali, Chust, Glauder; Carcelén (Alejo, m.67), Alcaraz, Escalante, Sobrino (De la Rosa, m.82); Ocampo (Ontiveros, m.67), Ramos.



Goles: 1-0: m.57, Roger Brugué; 1-1: m.81, Rubén Alcaraz (p).



Árbitro: Ávalos Barrera. Amonestó a los locales José Luis Morales (m.33) y Cabello (m.89) y a los visitantes Zaldua (m.8), Iza (m.52), Ontiveros (m.71), Alcaraz (m.89) y Alejo (m.90).



Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Hypermotion. Antes del encuentro, se homenajeó a la subcampeona olímpica Gabi Nunes y a las campeonas del Europeo sub-19 Nuria Escoms y Daniela Arqués, así como también se guardó un minuto de silencio por todos los abonados del Levante fallecidos durante el año.