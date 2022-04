Bryan y Maxi no descartan Vallecas

Las lesiones son parte del fútbol. Está asumido. Otra cosa es que se convierta en una norma habitual que te persigue. Algo así le sucede al Valencia esta temporada. Después de haber aprovechado la semana pasada el parón liguero para vaciar la enfermería, con sólo Toni Lato como baja para el choque ante el Cádiz y habiendo recuperado cuatro futbolistas de golpe, Gayà, Thierry, Paulista y Cillessen, otra vez las camillas vuelven a tener inquilinos en Paterna.

Dos se conocieron justo antes del choque. Foulquier se lesionó durante un entrenamiento la semana pasada en la zona del pubis. Sintió una molestia que le hizo trabajar al margen y Bordalás, junto a los médicos, decidieron dejarlo fuera de la convocatoria para no correr riesgos. El francés se sometió a pruebas médicas en la jornada del lunes y aunque el club no ha emitido información al respecto, hay cierta preocupación por la zona afectada. Aunque no es exactamente el pubis, esta dolencia siempre es preocupante al tratarse de un musculo complicado en la recuperación. No hay más que tener en cuenta el calvario por el que ha pasado Thierry y su lesión en esa zona. No es el mismo caso, aseguran desde el club, pero la opacidad respecto a su diagnóstico, es, cuanto menos, sospechoso.

Preocupa la lesión de FoulquierVCF

Otra baja inesperada ante del partido ante el Cádiz fue la de Marcos André. El brasileño tenía molestias en la espalda, pero no parece de gravedad e incluso, mañana, podría ya entrenar con sus compañeros en el regreso al trabajo tras dos días de descanso a la plantilla.

El partido dejó dos sustos que parecen haber quedado en eso. Bryan Gil se retiró en volandas tras una dura entrada a la altura de la cadera. Notó que había perdido movilidad en las piernas y un dolor muy intenso en la zona del golpe. Fue preocupante la imagen de su retirada del campo, incluso tuvo que abandonar el estadio con la ayuda de su compañero Alderete que conducía el coche y lo acompañó a su domicilio. Pero la noche sirvió para que el dolor remitiera con la ayuda de analgésicos. En la mañana del lunes trabajo en solitario con los fisios en Paterna y luego pasó por la clínica para realizarse una resonancia magnética que descartara lesión importante. Los mejores presagios se cumplieron y descartaron gravedad, dejándolo en un fuerte golpe, aunque en una zona muy dolorosa y molesta para el golpeo de la pelota.

Maxi acabó el partido con un fuerte golpe en el pieLFP









Muy parecido fue lo de Maxi Gómez. Sufrió un par de fuertes impactos en el pie derecho. Jugó casi todo el partido con molestias, aunque, en caliente, el dolor estaba atenuado. Pero el lunes seguía el dolor y eso le hizo pasar por la maquina para revisar si había alguna fisura en la zona. Descartado, ayer ya comenzó a trabajar con ultrasonidos con los fisios del club. Hay que recordar que el uruguayo pasó por el quirófano en marzo de 2020 por la rotura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, el pie en el que sufrió el fuerte traumatismo el pasado domingo, y de ahí, la preocupación inicial de los servicios médicos del club.

Los dos jugadores han aprovechado los dos días de descanso para trabajar en doble sesión en su recuperación y, a día de hoy, desde el club no descartan que puedan estar a disposición del técnico para el choque de Vallecas ante el Rayo. Otra cosa será, lo que decida Bordalás respecto a la gestión de esfuerzos y a la precaución máxima que mantiene con todos sus jugadores de cara al partido del 23 de abril en La Cartuja de Sevilla ante el Betis.