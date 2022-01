Bordalás: “¿Yellu? A ver si me han traído un jugador y no me he enterado…”

Soler y Wass

“Soler está bien, lleva varios días entrenando con el grupo. Pudo disputar algunos minutos el pasado miércoles pero decidimos esperar. Y Wass ha pasado un periodo de COVID junto a la familia, ha entrenado con el grupo, aún queda una sesión, mañana decidiremos si podemos contar con él”.

No hablar del mercado



“No, lo comenté. Es una semana muy reducida, tres partidos en seis días. No hemos tenido tiempo para pensar ni para preparar el partido. Jugamos contra el Sevilla, mañana en el Wanda… a partir de la semana que viene, podremos hablar de cualquier tema, incluido fichajes”.

Bordalás, en rueda de prensa



Wass, cómo le puede afectar



“Al final somos profesionales. Daniel tiene contrato con el Valencia, es jugador del Valencia y es un tema que tienen que solventar otras personas. Yo analizo el estado físico y anímico del jugador. Me preocupa lo físico tras pasar el COVID, si está en condiciones óptimas de jugar el partido. No pienso en la coincidencia de que sea el Atlético de Madrid el equipo que se ha interesado por Daniel Wass”.

Atlético de Madrid



“No tengo ninguna duda. El Atlético de Madrid viene cosechando buenos resultados estas temporadas, el campeón de Liga, un grandísimo equipo. Está ahí, cerca de los puestos de arriba. Va a pelear por estar entre los mejores. El hecho puntual de no haber tenido los resultados deseados no le resta potencial”.

Imagen del entrenamiento



Refuerzos, llegarán (si llegan), tarde. ¿Decepcionado?

“Yo en su momento les dije cuál era mi opinión. Les pido que hoy, es un día para hablar del Atlético y del estado del equipo. Hemos tenido problemas con situaciones ajenas y que nos han afectado mucho para poder confeccionar. Estamos en un momento del campeonato vital. A partir de mañana, podremos hablar de ese tipo de situaciones. No tengo ningún problema. Mi opinión no ha cambiado, la que dije es la que es. No cambio de opinión con facilidad”.

Paulista. ¿Descarta el quirófano?

“Yo no puedo descartar nada porque no soy médico. Los que están tratándole saben en el momento que está. Le veo animado, está satisfecho y contento. Le vi optimista. Si él lo es yo también lo soy”.

Manu Vallejo

“Él ya vino convocado el pasado miércoles y ha entrenado con normalidad. Podemos contar con él salvo que se me notifique de parte del club otra posibilidad”.

Maxi Gómez



“Yo no cambio de opinión… en cuanto a mi percepción hacia una pregunta que respondí en su momento. Una plantilla es distinta. Yo opino por el nivel de estado de forma que tenga. De comportamiento, de rendimiento… tengo que valorar todo eso. Maxi, todos deseamos y esperamos muchísimo más de él. Él lo sabe y sabe lo que tiene que hacer para ser un futbolista útil para el equipo. Le veo con buen talante”.

Cillessen

“Se tuvo que retirar. Tiene una lesión mínima, que mañana no podremos contar con él. Tenemos que ser realistas. Salvo sorpresa agradable mañana. Es probable que no, tengo decidido quién será el portero. No lo voy a desvelar”.

Bordalás se refresca



Copa del Rey

“Los equipos que están en cuartos de final todos son de un nivel alto. Las dificultades son mayores. No tengo una preferencia. No deja de ser un sorteo y cualquiera nos puede tocar. La afrontaremos con el máximo interés”.

Wass ha escenificado que se quiere ir

“Eso es una percepción que ha tenido usted. Yo no la he tenido. Daniel Wass es jugador del Valencia salvo que el club me comunique lo contrario, le doy normalidad al día a día. Si está disponible y físicamente bien, tendré que contar con él porque ha sido un jugador importante en el Valencia”.

Partido táctico

“El Atlético de Madrid ha utilizado varios dibujos tácticos. Es normal. Cuando no se dan resultados buscamos soluciones y el Cholo las busca para su equipo. Tiene una gran plantilla. Espero un rival muy fuerte”.

Jesús Santiago, ‘Yellu’, del juvenil al primer equipo

“A ver si me han traído un jugador y no me he enterado… (ríe). Es un chico que ya me hablaban bien de él. Lleva cuatro años aquí, es de Cartagena. Los informes son buenos. Es un mediocentro que, dadas las necesidades y que Guerra ha dado positivo, quería verle. Mañana también entrenará con nosotros y veremos”.

Fichajes. ¿Cree que pueda llegar algún jugador sin que usted lo sepa?

“Ha sido una broma. Imagino que no, obviamente. Cuando venga un jugador el club me lo comunicará”.

Wass. Un jugador que quiere jugar en el rival. ¿Lo pondrá?



“Queda una sesión. Mañana decidiré. Hablaré con él y lo puedo anticipar: ahora cuando acabe la rueda de prensa, he quedado con él para hablar y ver la percepción de cómo está. Mañana decidiré”.

Mercado de fichajes



“Al final me lleváis a lo mismo… permíteme que no me pronuncie. Estamos centrados en el Atleti”.

La importancia de los puntos



“Son muy importantes todos los puntos a partir de ahora. El Elche, el Getafe… equipos que hace pocas jornadas parecía que tendrían dificultades para salir de abajo. Esto es lo que tiene la Liga española, es súper competitiva… Los puntos son vitales. Lo necesitamos”.

Renovaciones: Soler y Gayà

“Yo ya lo dije. Estoy convencido que ellos tienen un gran compromiso con el Valencia y finalmente renovarán con el Valencia. No tengo ninguna duda, salvo sorpresa. Por lo que yo percibo. Creo que continuarán aquí en el Valencia”.

Mingueza

“Me parece un magnífico jugador porque está en el FC Barcelona. No se puede poner en mi boca algo que yo no he dicho. A ver si esto es Guantánamo que hay grabaciones y altavoces”.