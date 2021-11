Bordalás pendiente de la enfermería para visitar al líder

El Valencia visita el domingo al líder, la Real Sociedad, con muchas dudas para su convocatoria. La enfermería lleva desde septiembre con mucho trabajo y muchos inquilinos. El parón por los compromisos internacionales debía servir como medicina para la recuperación de sus futbolistas, pero las dudas siguen siendo, a día de hoy, prácticamente las mismas.

En positivo, vuelve Maxi Gómez, después de un mes de baja por una microrrotura en el recto anterior. A pesar de los intentos de Bordalás de desviar la atención sobre la lesión del delantero uruguayo, se cumple la información que ofrecimos en Deportes COPE Valencia desde el inicio cuando cayó lesionado ante el Mallorca en Mestalla. Ahora vuelve para intentar revertir la racha de cara al gol. Lo hace en un estadio propicio para el atacante. En San Sebastián marcó el tanto de la victoria valencianista la temporada pasada.

Cheryshev lucha contra el dolor de su rodillaVCF





También se espera el regreso de Jason y Cheryshev, aunque lo del ruso conviene ponerlo en cuarentena dado el historial médico del futbolista. El extremo lleva dos semanas trabajando al mismo ritmo del resto del grupo, pero es evidente que su rodilla no está al cien por cien como lo evidencia el aparatoso vendaje que prácticamente cubre toda su pierna izquierda. El jugador sufrió un esguince de rodilla el 11 de septiembre ante Osasuna. Reapareció unos minutos ante el Barça, pero se resintió. Su rodilla no le ofrece la estabilidad necesaria y el jugador entrena con dudas cada día en Paterna. Por eso es duda una jornada tras otra. Cuestión de sensaciones.

Otro tanto de lo mismo es el “caso Thierry”. Se lesionó en el abductor ante el Real Madrid en septiembre, pero con afectación en el pubis como contamos en el primer momento en COPE. El lateral luso tiene además una descompensación crónica que no le ayuda en la recuperación. Regresó al césped, pero volvió a caer después de jugar unos minutos ante el Villarreal, pero las sensaciones fueron de nuevo negativas y, desde entonces, no ha logrado completar un entrenamiento en Paterna y ya para tres semanas de ello. Entrena y le duele. El lateral empieza a estar desesperado porque sus sesiones de recuperación no tienen recompensa en la reducción del dolor.

Paulista que sufrió una microrrotura en los isquios en el choque ante el Mallorca, sigue trabajando al margen y tiene complicado estar en Anoeta. Otro expediente X es el de Toni Lato. Va para seís semanas de baja y es que cuando se había recuperado de la rotura en los isquios tras el choque con el Cádiz, volvió a romperse en un entrenamiento y ahora trabaja carrera en solitario, pero parece también difícil que pueda entrar en la lista para viajar a Donosti.

Lato encadena dos lesiones consecutivasVCF





El último susto ha sido el de Guedes esta mañana en Paterna. El extremo que se incorporaba hoy al grupo después de su periplo con la selección de su país, se ha retirado a los veinte minutos de haber comenzado la sesión a las órdenes de Bordalás. En un primer momento se ha separado de la parte física para charlar con el doctorAliaga. Parecía mareado y, de hecho, ha vuelto con el grupo al trabajo, pero apenas diez minutos después, abandonaba el campo junto a un recuperador y se ha marchado al gimnasio.

El técnico ha previsto para hoy una doble sesión después del día de descanso de ayer. Mañana está previsto que se incorporen al grupo el resto de internacionales que aún no han regresado: Cillessen, Wass, Mamardashvili, Guillamón, Alderete, Yunus y Jesús Vázquez.