Baraja: "Tenemos que aprender de lo ocurrido, incluido Vinicius"

Rubén Baraja ha comparecido ante la prensa en la previa del partidazo en Mestalla ante el Real Madrid. Un partido marcado, sin duda, por lo ocurrido la temporada pasada con los gritos racistas que sufrió Vinicius por parte de tres espectadores y las consecuencias que tuvo luego tras las desafortunadas declaraciones de Ancelotti y el propio delantero brasileño. El entrenador valencianista está convencido que Mestalla estará a la altura de la gran afición que es y considera que para ganar al Madrid tendrán que rozar la perfección sobre el césped.

Almeida, Thierry y Diego López

Están bien los tres, completando la semana con el grupo. Están los tres disponibles. Por primera vez todos, es una gran noticia y muy contento poder contar con toda la plantilla. Es importante que en la recta final todos puedan sumar.



La imagen en el Bernabeu

En Madrid la primera parte fue buena o al menos tuvimos opciones, pero la segunda parte no competimos y me molestó. Lo normal es que el Madrid tenga muchas opciones de ganarte un partido, pero no puedes ayudarle a que te gane. El de mañana es un partido complicado en un escenario diferente. Si rozamos casi la perfección, podemos tener opciones.

Almeida regresa cinco meses después al equipoVCF





El regreso de André Almeida

Almeida ha pasado por un proceso complicado. Pensamos en la persona y verlo sonreír es lo primero para nosotros. Luego en el campo nos da muchas opciones porque tiene mucha calidad y tenemos que tratar de aprovechar sus virtudes que son muchas.



El revuelo entorno al “caso Vinicius”

Sabemos lo que pasó y lo que sucedió. Y como actuó el València en su momento. También actuamos y fuimos firmes en nuestra postura sobre situaciones que consideramos que no fueron justos con el club. Vinicius es un gran jugador, vendrá a defender sus intereses, pero nosotros tenemos que centrarnos en nuestro objetivo. Tenemos que aprender todos de lo ocurrido, incluido el propio Vinicius. Centrarnos en lo deportivo y que nuestra afición disfrute.



Mensaje para la afición

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mestalla no tiene nada que demostrar y lo que hará es repetir lo que hace siempre, que apoya al máximo a su equipo. Sabemos de la tensión que hay en estos partidos, pero Mestalla se hará sentir, pero siempre respetando a todos, con diversidad hacía todas las personas. Y mañana es una nueva oportunidad de demostrar la gran afición que somos y que es una afición inmensa.



Baraja espera rozar la perfección ante el MadridVCF





El partido que espera

Vamos a intentar ser fieles a lo que venimos mostrando sobre todo en Mestalla. Aprovechar las opciones que tengamos de ir al ataque y desarrollar nuestras virtudes que hemos repetido en varias ocasiones. Y esperemos que eso nos lleve a la victoria o a sumar.

Injusto que se señale a Mestalla

Tres personas actuaron como actuaron y la respuesta del Valencia fue rápida. Pero eso no justifica que se tilde a todo el estadio o a toda la ciudad como algo que no somos. Está claro que la afición se va a volcar y va a encontrar un ambiente intenso, pero demostrando lo que es.



Vinicius como jugador

Espero la mejor versión de Vinicius. El Real Madrid juega con once y son de un gran nivel. Tenemos que tratar de neutralizar al equipo, al conjunto. A pesar de las lesiones están demostrando el gran equipo que son y contra eso tenemos que poner todo nuestro empeño, esfuerzo y trabajo, no podemos pensar solo en él.



La duda de Bellingham

Bellingham me encanta, es un jugador total. Pero si no estuviera finalmente, estará otro de mucha calidad. No nos centramos en jugadores, si no en el rival que tenemos delante que es de una gran calidad.



Reforzar el centro del campo

El corazón del Real Madrid es el centro del campo por el físico y la calidad, es evidente que es una de sus muchas fortalezas. Tenemos que hacer las cosas muy bien para que esto no se imponga a nosotros.

El asunto Netflix y su no entrada a Mestalla

No tengo nada que decir respecto a este tema. Tengo bastantes cosas como para meterme también en esto. Me dedico a lo deportivo.

Homenaje en Mestalla

El fin de semana fue durísimo para todos los valencianos. No estamos en condiciones de jugar viendo lo que estaba pasando muy cerca nuestra. Es justo que homenajeemos y aplaudamos a la gente que trabajó en intentar minimizar los daños que fueron mucho mayores



Su futuro

Partidos como el de mañana ratifican lo que ya dije, que es un orgullo y un privilegio que estoy disfrutando. Ahora espero que el trabajo de la semana se vea reflejado y la gente se vaya a casa pensando que está orgulloso e identificado con lo que hace su equipo sobre el césped.

La racha como local

Tenemos que tratar de mantener nuestra fiabilidad en Mestalla, pero sin olvidar que es complicado a lo largo de una liga mantener una línea porque cualquier equipo te pone en dificultades y el de mañana es de una dificultada máxima.



Diego López quiere sumar y se apunta al choqueVCF





Las ganas de Diego López

Está listo, es un poco apatoroso e incómodo, pero me exige que quiere estar. Es un chaval con una gran energía y con muchas ganas de sumar. Tengo que frenarle en realidad, con eso lo digo todo.



La extra motivación ante el Madrid

Si queremos tener opciones tenemos que saber jugar con las emociones. Hemos tenido ya experiencias de ir muy revolucionados y eso te lleva a tener más errores de los debidos en cosas sencillas. Es un partido de poder manejar las emociones para que no te perjudiquen. Con la cabeza fría las decisiones son mejores y te equivocas menos.



Los vídeos de Real Madrid TV contra los árbitros

No he visto nada. Los árbitros son grandes profesionales y estoy convencido de que estas situaciones no les influyen. En concreto el árbitro de mañana es un colegiado que me gusta mucho como hace su trabajo y estoy seguro que intentará hacerlo lo mejor posible y sabrá manejar el partido.



Peter jugará al no tener cláusula del miedoVCF





Mosquera y su renovación

Cristian está acumulando minutos de calidad en Primera, pero tiene que centrarse en acabar bien la temporada. Los postres son fundamentales, hay que acabar bien la temporada. Las partes finales son las que se quedan en la retina y esta ambición tenemos que mantenerla hasta el final.



Mes de marzo para definir objetivo

No podemos ponernos objetivos que no nos corresponden. Nuestro discurso creo que nos está haciendo muy bien a lo largo de la temporada. Cambiar discursos sobre la marcha no es positivo porque puede generar situaciones que no nos benefician.