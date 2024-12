Baraja reúne a su plantilla en Paterna para escuchar a todos uno por uno

El Valencia CF volvió a perder el sábado ante el Rayo y el equipo sigue a la deriva. Son 10 puntos de 42 posibles y la situación es cada vez más tensa. Como venimos contando en COPE los últimos días, la confianza del club en Baraja ya no es total. Los próximos partidos serán decisivos para la continuidad del entrenador, empezando por el viernes en Valladolid. El entrenador ya no es intocable para el club, que empieza a abrirse a mirar alternativas para el banquillo. Por primera vez, además, un sector de Mestalla gritó contra el técnico pucelano. El día después, el domingo, El Pipo sentó a todos en el vestuario de Paterna. No es la primera vez que lo hace, pero en esta ocasión quiso que todos se mojaran.

Baraja pidió la opinión de cada uno de los jugadores sobre la situación del equipo y la forma de encontrar la mejora. Se hizo autocrítica y hay quien hizo referencia a la falta de actitud del equipo en los últimos partidos. El técnico se ve con fuerzas para reconducir la situación y trata de volver a encontrar la fortaleza del vestuario. Eso, sin embargo, será muy complicado. El día a día ha ido desgastando la relación y la confianza de puertas para adentro.

En el vestuario se cuestionan ciertas decisiones de Baraja. La primera, que haya dado tanta continuidad a la solución de la defensa de cinco. Incluso en los partidos en Mestalla. No solo por el sistema, sino también por la mensaje de salir a no perder en cada partido. Se cuestiona también la alineación (o la no alineación) de algunos jugadores. La ausencia de Pepelu en los últimos partidos de Liga, el ostracismo de Almeida, la posición de Luis Rioja en banda derecha o no encontrar el sitio a Javi Guerra. Lo cierto es que, pese a mucho intento de cambio, el técnico parece lejos de dar con la tecla.

Ha generado cierta fricción también el acercamiento a la Grada de Animación de Mestalla después de la derrota ante el Rayo Vallecano. Hay futbolistas que echaron en falta la presencia del entrenador, quien tomó rápidamente el camino de vestuarios, en el diálogo con la afición. Es algo de lo que se habló también de puertas para adentro en la mañana del domingo. La situación es muy compleja y solo el fútbol y los resultados pueden hacer que cambie.