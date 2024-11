Baraja: "Queremos provocar que la gente vuelva a sonreir"

Rubén Baraja ha comparecido en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna en la previa de un partido muy especial para los valencianistas ante el Betis en Mestalla. El técnico vallisoletano ha querido comenzar su rueda de prensa con un sentido mensaje de condolencia a todas las familias que han sufrido pérdidas y también su mensaje de apoyo y solidaridad a los afectados por la terrible tragedia de la DANA. Baraja está convencido que mañana el estadio se envolverá de emoción en un choque marcado por los homenajes en la previa y que el dolor tiene que servir para que los futbolistas salten al césped especialmente motivados para intentar dar una alegría entre tanta tristeza a sus aficionados.

Partido muy especial en Mestalla

“Mañana es un partido especial, diferente por muchas cosas, primero porque llevamos tiempo sin competir porque lo que ha sucedido al final, para nosotros, es de una gravedad extrema. Hay un montón de valencianistas, socios del Club que han vivido esta situación… para nosotros es muy importante el partido, tratar de conseguir que se genere el clima que represente el dolor que sentimos por estos fallecimientos y todo lo que han sufrido en este tiempo y tratar de llevar al partido la emoción, que se sientan que estamos al lado de la sociedad y que vamos a intentar aportar nuestro ‘granito de arena’ ganando el partido para que, al menos, puedan sonreír durante un instante. Es un aliciente más. Lo más importante es que nuestros aficionados transmitan a los damnificados el dolor que sentimos por esta terrible tragedia".

Rafa Mir y su regreso

“Lleva un proceso de recuperación que, generalmente, siempre hay un margen entre la evolución de la lesión y las sensaciones. Tiene buenas sensaciones, el tiempo de recuperación está bien y, poco a poco, se irá introduciendo en el grupo. Cuando vienes de una lesión no hay que obsesionarse con los plazos, hay que ver las sensaciones y la evolución”.

Emotividad de los homenajes

“Tenemos que ser capaces de gestionar las emociones de mañana. Va a haber un momento en el que la emoción te va a invadir porque van a haber actos, recordatorios, cosas importantes que nosotros como Club le transmitamos a la sociedad valenciana de que estamos con ellos, de que les vamos a apoyar y cuando empiece el partido tratar de ese partido llevarlo a la energía y emoción que nos va a pedir el propio encuentro. Tenemos que saber gestionar esas emociones. Físicamente, llevamos tiempo sin competir, pero hemos ido afinando situaciones para ajustar cosas”.

Defensa con tres centrales

“Hemos trabajado en esos pequeños detalles, matices. Hay cosas que están en tus fortalezas y otras en tus debilidades. Hemos tratado de reforzar las cosas que tenemos bien. Muchas veces como no te llega el resultado parece que no trabajas o no haces nada bien, el resultado te condiciona el resultado. Mañana, necesitamos hacer un partido en el que el equipo esté bien, compacto y, sobre todo, dar una buena sensación haciendo muchas cosas bien”.

Vivencia de la riada

“Ha sido algo tremendo porque, además, ha sido totalmente inesperado. Nadie ha valorado la situación hasta el punto de lo que ha sucedido después. Más allá de que es un momento de gran dificultad para todos, nosotros o lo que yo pienso como persona es tratar de ayudar en lo que podamos. Muchas veces, la forma de ayudar es tratar de llevarle alguna necesidad que tenga un amigo o colaborar o estar pendiente de cosas… tuve la posibilidad de ir a Mestalla para ver cómo se organizaba todo el trabajo del Banco de Alimentos… estamos hablando de personas que trabajan ahí 14 horas, gente del Club ha tenido que organizarlo todo para hacer llegar los alimentos, gente que ha ido a trabajar y ayudar, hemos tenido compañeros, jugadores que lo han perdido todo también, su casa, cosas materiales, vecinos, amigos, niños… es una crudeza tremenda. Nuestro ‘granito de arena’ es tratar de aportar y agradecer a todos los voluntarios, a todo el mundo que ha querido ayudar y haría una reseña muy importante a los jóvenes. Muchas veces se pone en duda el compromiso de ellos y la solidaridad que han demostrado y la voluntad es muy elogiable. Venían con la ilusión de poder ayudar, quitar barro, sacar una sonrisa a las personas de gran dificultad. Cuando hay vidas humanas en juego es realmente triste”.

Gayà

“Está mejor. Cuando va aumentando en minutos pues su mejora va a llegar. Durante este tiempo ha afianzado su estado físico. Está fenomenal y esperemos que mañana pueda rendir a un gran nivel”.

Warren Madrigal

“Es un jugador que tiene juventud, tiene futuro, hambre, energía y su proceso en el filial está siendo positivo. Siempre que podamos le daremos la oportunidad de estar con nosotros, de hecho, mañana estará en la lista de convocados”.

Betis

“Es un equipo que juega bien, tiene calidad, si no estás en buenas distancias te encuentra, pero nosotros tenemos mucha necesidad por tema clasificatorio y sentimos la responsabilidad de hacer el mejor partido posible para competir bien y conseguir dar una alegría a nuestra afición. Este es el reto de mañana. Esa energía con la que podamos dedicarle esa victoria a nuestros vecinos y la gente que está sufriendo”.

Viaje a Singapur

“Estaba programado y como hay comunicación pues me han comentado la situación. Queríamos hablar también del mercado de invierno. Le he transmitido al Club mis opiniones o lo que yo pienso que tenemos que tratar de hacer. La sensación que tengo es que la predisposición del Club es que sí y que van a intentar buscar esta situación de mejorar las cosas. La voluntad que veo es tratar de ayudar, sumar y reforzar la posición de dificultad que tenemos, manteniendo la calma y dejando trabajar para poder cambiarlo. Siento que hay confianza, respaldo y que creen en mí y me lo han tratado de transmitir. Eso para un proyecto te da estabilidad. Es positivo que valoren tu trabajo”.

Javi Guerra

“Cuando uno está en una inercia positiva, lógicamente, siempre te ayuda a tener estímulos positivos, que haya hecho goles está bien y siempre espero la mejor versión de él y estoy convencido de que la podemos volver a encontrar”.

Vuelta de Diakhaby

“Es una gran noticia verlo en el césped con balón. Lleva 8 meses trabajando en silencio para tratar de volver y la sensación que tiene es bastante buena. Tenemos que ver la adaptación a gesto mecánicos del fútbol. Tiene buena sensación y para nosotros es una gran alegría que pueda volver un jugar importante como él”.

Rubén Iranzo

“Estamos hablando de un jugador con una mentalidad fantástica. La situación de estrés que sufrió cuando la DANA es cuando llega al entrenamiento y le provoca la lesión. Para él ha sido un ‘palo duro’, pero es un chico sensacional, con una mentalidad tremenda, una gran actitud, es un ‘cielo’. Me ha dolido mucho por él porque al final, tener la oportunidad no es fácil y él lleva mucho tiempo peleándola, pero, a veces, el estrés en estos momentos te lleva a este tipo de situaciones”.