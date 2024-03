Baraja: "Mamardashvili es uno de los mejores porteros de España, da puntos"

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, aseguró este jueves que en el fútbol "lo más importante son los postres", que son "los nueve o diez últimos partidos de Liga" y, por ello, "hay que seguir sumando puntos" para acabar bien la temporada.



El técnico vallisoletano afirmó en la previa del encuentro ante el Mallorca que ha incidido mucho en las últimas semanas en la importancia de este tramo de Liga y comentó que Giorgi Mamardashvili, Cristhian Mosquera, Pepelu y Hugo Duro han sido varios de sus jugadores con un rendimiento más "estable", que han dado "su mejor nivel" y que ahora están "muy bien considerados".



Pero, consultado por si teme una posible venta de alguno de ellos en verano, dijo que está centrado, únicamente, en que "acaben la temporada al mismo nivel" que hasta ahora, aunque resaltó que "todo el mundo sabe que para cumplir objetivos, necesitas un portero que te sostenga o que te gane puntos y un delantero que haga goles".



Dos días antes del encuentro ante el Mallorca en Mestalla, en el que el Valencia confía en sumar tres puntos para asaltar la séptima posición de la Liga, Baraja apuntó que no tienen información sobre si el equipo insular hará rotaciones o no pensando en la final de Copa de la próxima semana, pero recalcó que "es un equipo muy combativo que lo va a poner difícil" y que "depende" de sus jugadores tener opciones de victoria.



"Si fuera tres días después, la influencia de la Copa sería diferente, pero faltando una semana... no lo sé", indicó el técnico vallisoletano, que optó por incidir en que serán su jugadores los que tengan que "crear las circunstancias para ganar el partido".



Baraja señaló que tienen "dudas aún" sobre si Sergi Canós podrá estar dentro de dos días, aunque este mismo miércoles se entrenara ya con el resto de sus compañeros, y sostuvo que el entrenamiento de este jueves es "el más importante de la semana" porque es el primero en el que puede contar con toda la plantilla una vez acabado el parón de selecciones.



"Tenemos que concentrarnos en el partido y hacer que todas las situaciones individuales de las selecciones que han sido satisfactorias se trasladen al partido del sábado", comentó el exjugador del Valencia, que explicó que ante la baja de José Luis Gayà puede elegir entre Yarek, Jesús Vázquez o Dimitri Foulquier y que todos ellos están aptos para jugar.



Por último, aseveró que no sabe quién será el capitán el sábado toda vez que Gayà está lesionado y que Jaume apunta a suplente por el gran momento de Mamardashvili, pero dijo que no es algo que "realmente importe" y que será designado por antigüedad.