Baraja: "Hemos cambiado la expectativa sobre el equipo. La afición tiene ilusión"

Rubén Baraja cierra un circulo mañana en Getafe. Debutó el pasado mes de febrero en el Coliseum y mañana se enfrenta al equipo azulón con una situación distinta a los apuros con los que aterrizó en el banquillo valencianista. El técnico ha hecho balance de este tiempo y se muestra orgulloso de haberle dado una identidad a una plantilla tan joven como la suya y que ha hecho que el aficionado vuelva a ilusionarse y sentirse identificado con la gente de la casa. El hecho de que Mestalla esté registrando grandes entradas en todos los partidos como local, es la mejor recompensa al trabajo de Baraja y su cuerpo técnico.

El preparador vallisoletano ha comparecido ante los medios en Paterna en la previa del choque ante el equipo de Bordalás.

Baraja advierte a los suyos de un partido incómodo ante el GetafeVCF





Gayà no viaja

El tema de Gayà ha ido evolucionando bien, pero tiene molestias en la zona del aductor y no está cómodo. No llega al partido aunque lo ha intentado. Quizá para la semana que viene, si todo va bien podría entrar ante el Barça.

El Getafe de Bordalás y su fama

Nuestro análisis es que el Getafe es un equipo intenso, presionante, no te deja que tengas el control del juego y sabes qué partido te vas a encontrar, y es absolutamente lícito. No soy nadie para valorarlo, es incómodo, difícil y en su casa están muy bien. Hemos de hacer un partido completo de mucha concentración e impedir que saquen su mejor versión. Te lo van a poner muy difícil.

Hugo Duro especial motivación

Para él es especial y es un extra de motivación. Esperemos que haga un partido de nivel, que interprete bien y que tenga acierto. Está a un buen nivel y espero que esté al nivel que requiere el partido de mañana.

Hugo Duro vuelve a su Getafe natal en un gran momentoCOPE





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cenk y su bajo rendimiento

Arrancó jugando, luego es verdad que tuvo esa lesión y ha tratado de volver al ritmo, ha tenido selección… volvió en Copa y es una opción más que valoramos. Hasta que Jesús coja el ritmo, está Yarek, pero si no está José (Gayà) cualquiera de los tres puede actuar ahí como Yarek en Girona o Cenk en Sevilla. Todos tienen que estar preparados y disponibles.

Estado anímico tras la derrota en Girona

Si eres jugador del Valencia CF debes ir motivado a todos los campos. No podemos perder de vista de que cada partido es fundamental. Creo que venimos de hacerlo bien en Girona, pero queremos hacerlo bien mañana. Es importante que compitamos y nos adaptemos a todo lo que va a ocurrir en el partido y que interpretemos bien los diferentes escenarios que se den durante el partido.

Debutó en Getafe en el banquillo del Valencia CF

De allá hasta hoy creo que hemos dado un paso adelante respecto a aquel momento. Creo que hemos ido dando pasos hacia adelante en cuanto a exigencia y mejora al respecto de lo que nuestros jugadores deben mostrar. Esto nos puede hacer ofrecer un buen nivel. A mí seguro que me ha cambiado la cara, y espero cumplir los objetivos que nos hemos propuesto. Mañana hacerlo bien con inteligencia y determinación y hacer crecer al club deportivamente y estructuralmente porque así tendremos una buena base para el futuro.

Alberto Marí de vuelta

Estaba muy bien en verano cuando se lesionó. Eso le dejó fuera y ahora hay que recuperar su mejor versión y nos da alternativas diferentes, nos da la posibilidad de jugar con dos delanteros puros. Es una buena opción y hay que darle su tiempo.

Copa y el examen de los menos habituales

No creo que haya que estar evaluando cada jugador. Esto es un proceso y un trabajo y su misión es aportar para que el equipo siga siendo competitivo. Luego yo tengo que elegir,. Jugar la Copa no es un partido cualquiera, no es un castigo, no lo veo así. Es una oportunidad para coger conceptos y aportar al equipo, el campo no ayudó mucho. Me sirve para tener jugadores competitivos y vamos a tener que estar todos. Cada partido de copa es un examen para esos que no tienen ritmo, etc. Es una oportunidad para reengancharse y que cuando tengan minutos los aproveches. Todo pasa por el rendimiento, la confianza, insistir y trabajar. Los que no jueguen deben estar preparados. Al final hay pocos equipos de primera que hayan pasado de manera holgada. No voy a sacar conclusiones de que haya gente que no me sirve, al revés. Tengo que apoyarles, el campo estaba difícil y la valoración es de ver los jugadores que quieren trabajar por el equipo.

Foulquier puede ser, de nuevo, la novedad en el onceVCF





Últimos minutos de los partidos

Más que de últimos minutos es una cuestión de que el rival tiene calidad. En casa podemos hacerlo, y nos puede pasar cuando jugamos como visitantes. Pero recuerdo que en Girona estuvimos bien. Tengo la sensación de que pensamos que es fácil ganar en Montilivi, pero sólo ha ganado el Madrid. Por diez minutos, no podemos despreciar los anteriores 80, no puedo tirar a la basura esos buenos minutos del equipo. Hay que tratar de gestionar mejor en algunos casos los tramos finales, pero el rival también juega.

Orgulloso del paso adelante de su equipo

Tú ahora ves al aficionado y lo encuentras más identificado y eso lo hemos conseguido con gente muy joven. Hemos aguantado en campos complicados, Sevilla, Bilbao, Girona… Ahora vamos a Getafe, que es otro tipo de partido y de rival, y me gusta que se haya generado un cambio de expectativas, nuestra gente está apoyando. Estamos llenando Mestalla y están contentos de la identificación con sus jugadores de la casa. Eso es lo más importante en mi opinión desde mi llegada al banquillo, la afición tiene ilusión por ir a Mestalla a ver al equipo competir.

Jugar abriendo jornada

Sí, ha sido una semana apretada con la Copa. Esto es según vaya el calendario, pero no me preocupa jugar primero.

El peligro de Greenwood

Greenwood es determinante para ellos y queremos hacer algo similar a lo de Savinho, que no piense, que no tenga manos a manos, porque es un jugador importante para ellos.