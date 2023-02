Baraja se estrenará en Mestalla con muchas bajas

El Valencia CF se ha ejercitado esta tarde en sesión vespertina para preparar el choque del próximo sábado en Mestalla ante la Real Sociedad. La situación del equipo, penúltimo de LaLiga, invita a pensar en la urgencia de una victoria. Rubén Baraja debutó con una derrota en Getafe y aspira a poder encontrar la otra cara de la moneda en el duelo que se jugará en el feudo de la Avenida de Suecia. De cara a ese choque, y los cuatro que hay antes de Fallas, el Valencia CF ha engrosado la enfermería, aunque podría recuperar un futbolista en el duelo ante los vascos.

A las lesiones de Edinson Cavani, Nico González, y Jaume Doménech, hay que sumar hoy las de José Luis Gayà y Marcos André que, con independencia de cuándo regresen, no estarán disponibles para el partido del sábado. El capitán sufre un esguince ligamentoso en su tobillo derecho, tal y como ha informado el Valencia CF esta mañana, y estará en torno a 2-3 semanas de baja, como adelantó Deportes COPE Valencia. Las sensaciones del futbolista ayer fueron mejores que las del propio día de partido, en el que salió con muletas del Coliseum. Un período similar de baja estará Marcos André, que presenta un esguince en la articulación mediotarsiana del pie izquierdo. Baraja se queda así con un solo delantero de la primera plantilla, Hugo Duro.

A cambio recupera seguro a Samu Castillejo, que cumplió sanción por acumulación de amonestaciones en el duelo del lunes ante el Getafe. También podría regresar Thierry, del que Baraja dijo esto en la rueda de prensa previa al duelo frente al Getafe: "Ha completado una semana con momentos en los que viene de una lesión complicada. Yo no estaba tranquilo metiéndolo en la convocatoria y no va a estar pensando en el siguiente partido con una semana completa por delante". Hoy se ha ejercitado al completo con sus compañeros. Así pues, este podría ser por fin el regreso del lateral portugués. Cavani trabaja en su recuperación, pero todavía le faltarán mínimo dos semanas. Nico González toca balón con zapatillas en el césped y avanza poco a poco en su puesta a punto.

Pese a salir renqueante de Getafe, Samuel Lino no presenta lesión importante, aunque hoy no ha completado toda la sesión por precaución. El Valencia CF se mide antes de Fallas a Real Sociedad, Barcelona, Osasuna y Atlético Madrid. Rubén Baraja seguirá echando mano de los canteranos que últimamente ha incorporado a las listas como Fran Pérez, Cristhian Mosquera, Javi Guerra o Mario Domínguez, que ingresó en la última tras la lesión de Cavani. El delantero granadino había sido citado esta semana para trabajar con la Sub-19 en dos partidos amistosos. Hoy se ejercitado con el primer equipo Alberto Marí, delantero de filial, que la pasada semana estaba sancionado y no tenia opción de entrar en la lista.