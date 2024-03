Baraja: "Me entristece que en la resaca del Madrid no se haya valorado nuestro trabajo"

El entrenador del Valencia CF ha comparecido ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva de Paterna en la previa del choque en Mestalla ante el Getafe de Bordalás. El técnico vallisoletano quiere olvidar con una victoria mañana, toda la polémica resaca tras el empate ante el Real Madrid y reivindica lo conseguido por su equipo. La importante baja de Diakhaby, las virtudes del rival, Mosquera y la selección y, una vez más, centrar el objetivo del equipo de aquí al final de temporada.

El estado físico de Yaremchuck

Está bien. Ha estado un par de días fuera del grupo, pero se ha recuperado bien y está listo para poder ayudarnos mañana. Es un jugador que se ha ido adaptando después de una primera parte de la temporada le costó mucho. Ha ido cogiendo confianza y nos está dando cosas, me alegro por él porque es un chico que necesitaba mucha confianza por su situación previa antes de llegar al Valencia.

Diakhaby y la gravedad de su lesión

Es difícil aconsejar a alguien que sufre una lesión de gravedad. Cada uno lo lleva de una manera. Lo importante es ir paso a paso en el proceso de recuperación, cumpliendo los objetivos que le vayan marcando los médicos y afrontarlo con una buena voluntad mental porque es una situación que a veces te puede superar. Los primeros minutos los jugadores se echaban las manos a la cabeza porque las imágenes eran muy aparatosas. Pero luego ya con las pruebas, dentro de la gravedad tenemos que pensar que son cosas que pueden ocurrir en el fútbol y así lo debe asumir el vestuario. Es un jugador importante para nosotros, le tenemos que dar cariño y ojalá poder dedicarle la victoria de mañana

El regreso de Bordalás

Su trayectoria lo dice todo, muchos años en la elite haciendo un buen trabajo y tengo mucho respeto por todo lo que ha conseguido. Ha ido consiguiendo las cosas con su trabajo día a día.

Continuidad en el centro del campo

Tratamos siempre de llevar la iniciativa y no jugar en función del rival. No vamos a elegir un once pensando en el otro equipo, escogeré a los mejores. Guerra y Pepelu han estado bien en ese doble pivote y es importante que vayan cogiendo confianza. Decidiremos a los mejores para enfrentar un partido tan complicado

Lo que supone la baja de Diakhaby

La desgracia del jugador nos vuelve a poner en una situación de dificultad de nuevo. Tenemos cuatro centrales y tenemos que volver a conseguir que con las posibilidades que tenemos que no baje el rendimiento. Son situaciones que se pueden dar a lo largo de una temporada. Yarek y Cenk están preparados y han estado participando durante todo el año. Ahora necesitamos más de ellos

¿El mercado de invierno sin centrales, ahora les debilita?

Vamos a verlo, no podemos juzgar a priori situaciones que no hemos visto. Nadie pensaba que Mosquera iba a tener el rendimiento que ha tenido, seguro que nadie lo pensaba que iba a tener veinte partidos de titular. No tiene porqué ir a peor, la temporada te va diciendo. ¿Por qué no puede Cenk o Yarek destacar como ha ocurrido con Cristian? Hay que ponerlos a jugar y tener confianza

Las dudas de Bordalás en su salida del VCF y la exigencia de la propiedad

Hay que marcar unos objetivos alcanzables o razonables. Si puedes mejorarlos, lógicamente hay que luchar por ello. Hemos tratado esta temporada de no sufrir y de mirar más hacia arriba que hacía abajo. No puedo valorar situaciones anteriores, ni tampoco, futuras. Nadie te puede garantizar lo que va a pasar y a veces ocurren cosas positivas. Mañana tenemos un partido muy complicado e importante porque jugamos en casa, tan importante como los puntos del Real Madrid.

Las bajas del Getafe

Mayoral y Greenwood son jugadores muy importantes por su capacidad goleadora y su aportación al equipo, pero seguro que los jugadores que lo sustituyan, rendirán a un gran nivel.

Peter y las críticas desde Madrid

Está tranquilo. Tomó una buena decisión con el tema de las redes para aislarse de todo ese ruido. Me entristece que la resaca del partido contra el Real Madrid no se valore desde lo futbolístico. Se habla de gestos, árbitros, celebraciones, polémicas, twitter con el tema de Peter y no le hemos dado importancia al partido que hizo el Valencia ante un gran equipo como es el Madrid. Creo que no se ha valorado lo que se vio en el terreno de juego, fuimos intensos, lo tuvimos para ganar el partido ante un equipo que solo ha perdido un partido. Hay un mensaje unidireccional, pero bueno, nosotros solo pensamos en el Getafe.

Getafe y sus virtudes

Tenemos que centrarnos en lo que nosotros seamos capaces de hacer. Será un partido diferente al del Madrid o del Sevilla. Es un equipo que necesita muy poco para crearte ocasiones. Las subidas de los laterales, el potencial de los balones al área. Tenemos que estar muy concentrados a nivel defensivo.

El partido de ida en el Coliseum

Mi enfado de aquel partido no fue por lo que pueda ofrecer el Getafe. Juegan como creo que se debe jugar al fútbol, pero mi cabreo fue porque habíamos hablado en la previa de no entrar en determinadas situaciones y acabamos con dos expulsiones. Esa lección la tenemos que aprender para afrontar el partido de mañana y dejar al árbitro que haga su labor y centrarnos en poder hacer un buen partido de fútbol con nuestras virtudes.

Almeida

Tiene que recuperar su nivel físico. Intentaremos darle minutos para que vaya aportando cosas al equipo. Pero debemos ser prudentes. Ha sido una lesión con mucho tiempo fuera del grupo. Nos puede aportar cosas, pero hay que encontrar el mejor momento para que nos pueda ayudar en su mejor nivel físico y futbolístico. A nivel técnico podría jugar en cualquier posición, tiene esa cualidad con un último pase muy bueno. Esperaremos el momento oportuno para encontrar el espacio para que nos pueda ayudar.

Mosquera y la selección

No soy el seleccionador y tengo que respetar sus criterios y sus decisiones. La temporada de Cristian no está pasando desapercibida para nadie. Ni para el seleccionador de la absoluta, ni la sub-21, ni el de Colombia, ni la de los grandes clubes. Está a un gran nivel y es un jugador con mucho futuro.