Baraja: "No creo que el club esté pensando en vender a alguien"

Rubén Baraja ha comparecido ante los medios en la Ciudad Deportiva de Paterna antes de viajar esta tarde a Girona donde mañana se enfrenta al equipo revelación de LaLiga en Montilivi. El técnico no cree que sea casualidad la posición del equipo de Michel y resalta muchas virtudes de su rival. La baja de Gayà condiciona el once pero confía plenamente en la irrupción de Yarek para esa posición. Y del mercado prefiere evitar las preguntas porque cree que es pronto y le resta energia para centrarse en la preparación de un mes de diciembre fundamental para su equipo. Aún así, no cree a la vez que confía que el club esté pensando en la venta de algún jugador importante de la plantilla en el próximo mercado de fichajes invernal.

Este es el resumen de lo dicho por el entrenador vallisoletano en la previa del choque ante el colíder de la competición.

Gayà no viaja

Hemos intentado valorar que pudiera estar hasta última hora, pero sigue teniendo molestias y no va a estar. Es preferible ser prudentes.

Girona y su situación en la clasificación

No está ahí por casualidad. Los partidos que ha ganado y cómo los gana, son la prueba. Es un rival muy difícil. Va a ser un gran reto y un gran desafío.Tienen una gran entidad, juegan rápido y puede desequilibrar a través de tener la pelota. Tienen acierto, llegada al área y tenemos que defender bien, ser contundentes. Si se sienten cómodos te van a hacer muchas ocasiones. En eso debemos de incidir para contrarrestarles.

El técnico no se fía del momento de forma del GironaVCF





Yarek y las bajas para Montilivi

Tenemos jugadores saliendo de lesión como Marí. Con André seguimos esperando, Gayà sigue con la molestia. El resto están todos. Y en cuanto a Yarek venía jugando de central, pero de pequeño jugaba de lateral, puede jugar en las dos posiciones y tanto él como Jesús tienen opciones de jugar.

Fichajes de invierno

Estamos a 1 de diciembre, y ya estamos hablando del mercado... me gusta responder con la mayor sinceridad y respeto, pero no me voy a poner a hablar del mercado, ni del anterior ni del futuro. No estoy para eso en este momento. Estoy centrado en la competición, en mejorar, en disfrutar de cada instante y en transmitir al equipo la energía que necesita para mañana. Va a ser un partido muy difícil, este es mi foco. Entiendo que me preguntes, pero queda mucho por ver ahora y un mes de diciembre muy importante en cuanto a partidos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Virus FIFA

No sé cuál pueda ser la solución. Imagino que los responsables estarán valorando la evolución de las temporadas, de la acumulación de partidos, la intensidad del fútbol, las lesiones que se producen... quienes tengan que tomar las decisiones estarán valorando si hacer un calendario único. No es mi trabajo, pero es evidente que hay mucha acumulación de partidos y genera muchas lesiones.

Negativa Lim a fichar

Las valoraciones del mercado ya las hice en su momento y las he compartido en varias ocasiones. La plantilla es corta pero el equipo está haciendo un gran esfuerzo en posiciones. Estamos en continua comunicación, yo les traslado de manera directa lo que pienso. Hay cosas que no puedo valorar y el mercado me pilla lejos. Tengo que estar concentrado en lo mío, no me preocupo de lo que no puedo controlar.

La lesión de Almeida

No es que hayamos ocultado nada. Tiene una lesión compleja de explicar. Solo puede entrenar cuando no tiene dolor, hay que ir con precaución para que cada día haga un poco más y no tenga que retroceder en su recuperación. Para nosotros es un jugador importante, es diferente, tiene cosas distintas al resto y tenemos que ir con cuidado.

Yaremchuk y su adaptación al equipo

Roman llega el último día sin haber entrenado mucho en pretemporada. Cuando empieza a encontrarse bien se va siempre con su selección, no es fácil su adaptación. Ahora puede entrenar más seguido con nosotros y esperamos una mejora. El otro día hizo buenos minutos en Mestalla. Va a ir a mejor, va a crecer y pensamos que nos puede aportar cosas. El jugador que juega en su posición, Hugo Duro, también está haciendo goles y yo tengo que elegir. Roman es diferente en estilo y Alberto también nos puede dar versatilidad y esto va a crear una competencia buena para el equipo.

Baraja confía todavía en la aportación de YaremchukVCF





¿Da miedo el Girona?

No se puede vivir con miedo. El Girona tiene grandes virtudes y nosotros también. Vamos a competir y confiamos en nuestras posibilidades. Hay que cuidar la posibilidad de que te corran a los espacios, sacan mucho centro lateral y esto le lleva a estar donde están. Tenemos que saber defender y encontrar cómo hacerles daño.

Motivación especial

Hemos competido en campos complicados a buen nivel. Vamos muy motivados porque vamos a un gran escenario contra un gran equipo. Es colíder por méritos propios y para nosotros es una gran motivación. Nos toca el Girona que vale tres puntos, igual que el Celta y el Getafe. Más que ganar, perder o empatar: buscamos que el equipo compita.

Michel y su trabajo en el banquillo

Es complicado porque tienen buenos jugadores, la mueven bien, hacen rotaciones continuas y tienen mucho acierto. Están con mucha confianza, juegan en casa y va a ser complicado. Hemos dado la cara ante rivales importantes. Vamos a hacer un buen partido y por qué no conseguir un buen resultado.

¿Teme que puedan vendar algún jugador importante en invierno?

La comunicación con el club es fluida, pero no se ha tratado algo en sí. Ni de salidas ni de llegadas. Queda un mes y ya me preguntáis qué si fichamos o no, no me puedo desgastar en esto cuando tengo la competición delante y tengo unos jugadores en los que confío y creo que pueden crecer todavía.

No tengo constancia de que eso pueda suceder, pero en el fútbol puede pasar de todo. Un equipo paga una cláusula de rescisión y no puedes hacer nada. No creo que el club esté pensando en desprenderse de jugadores o venga alguien a pagar una cláusula, pero en el fútbol puede pasar de todo.

El equipo necesita la mejor versión de GuerraVCF





Alberto Marí y su regreso

Marí está mejor, está evolucionando bien. Puede que ya pueda participar en convocatorias y tener algún minuto.

Alternativas en el juego del equipo

Durante la temporada se va evolucionando. El equipo con la pelota ya intenta más cosas, la elección de pase, el tempo de los partidos, estamos mejorando eso y el Girona nos va a obligar a defender porque ellos casi siempre tienen la pelota.