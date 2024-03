Baraja: "Ganar puede dar la posibilidad de ilusionarnos, pero queda mucho"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, aseguró este viernes que ganar al Villarreal en La Cerámica daría "la posibilidad de ilusionarse" con cotas mayores, como la sexta o la séptima plaza, pero, no obstante, "queda mucho" para que termine la Liga y tienen que ir "partido a partido".



"Conseguir la victoria nos daría la posibilidad de tener acceso a pelear por estar en esas posiciones de privilegio, pero ponernos un objetivo diferente sobre la marcha no es positivo", comentó Baraja en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Villarreal, que llega en una dinámica de ocho partidos seguidos sin perder en Liga. El técnico vallisoletano siguió insistiendo como en las últimas semanas en que no puede hablar de Europa, porque en caso de perder en Villarreal, el nivel de crispación sería "alto y la frustración, continua y eso no ayuda", por lo que deben pensar en "preparar bien el partido" y dar su mejor versión para "ser todo" lo que quieren ser.

| Vídeo @DepCOPEValencia | ??



???? @RubenBaraja sobre Europa



?? “El rendimiento de cada partido igual nos da la posibilidad de soñar con algo bonito” pic.twitter.com/SwKS4bwA1W — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) March 15, 2024

"Estamos en buena posición de cara al último cuarto de Liga y esto siempre nos hace tener ilusión y seguir con el trabajo extra por estar peleando, pero nuestro objetivo debe ser competir al máximo nivel en el siguiente partido porque será el rendimiento de cada encuentro el que, igual, nos da la posibilidad de soñar con algo bonito", sostuvo Baraja. Así, resaltó que tiene a toda la plantilla sana excepto a Mouctar Diakhaby, lesionado de larga duración, y Hugo Guillamón, sancionado y que cumplirá ciclo de tarjetas, una baja comprometida, según Baraja, porque les da "control, equilibrio, lectura de juego y mucha experiencia en saber competir".



A pesar de la posible trascendencia del encuentro, con el que el Valencia podría empatar a la Real Sociedad en la sexta plaza y dejar en 35 puntos al Villarreal a falta de nueve jornadas, negó que el conjunto castellonense fuera un rival directo, ya que no piensa en eso: "En lo que pienso es en preparar bien el partido y dar nuestra mejor versión".



Resaltó que la llegada de Marcelino ha dado "un plus" al Villarreal, que llega en un muy buen momento y con buenos resultados a esta fase de la temporada, porque el mercado de invierno le ha permitido "firmar jugadores interesantes que ahora se están ensamblando". "Pero nuestro nivel de confianza es alto y confío en que el equipo esté al nivel que espero, porque podremos tener nuestras opciones", apuntó Baraja, que recordó que en los últimos encuentros en La Cerámica se han vuelto a casa de vacío, pues el Valencia acumula cuatro derrotas consecutivas como visitante en Vila-real. Por último, preguntado por las Fallas y por qué 'quemaría' y qué 'indultaría' del fuego este año, dijo que todas las experiencias son positivas y que aunque ha tenido momentos difíciles en el Valencia, "no hay nada" de lo que se pueda quejar, porque está donde quiere estar.