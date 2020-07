Arranca la era Voro con un duelo directo

Voro se estrena sin margen de error. Con Tiempo de Juego en directo desde las 19:30 horas, el Valencia CF recibe al Athletic de Bilbao en el primer partido sin Celades ni César. Será un duelo en el que ambos apurarán, una jornada más, sus opciones de competir en Europa en la próxima campaña. El Valencia lo afronta como octavo a un punto de la Real Sociedad que es séptimo, mientras que el Athletic está solo un puesto y un punto por detrás, por lo que el que gane el encuentro estará, de momento y a falta de que se complete la jornada, en posiciones europeas, según informa EFE.

Tras haber sumado sólo cuatro de los quince puntos que se han puesto en juego tras el parón y después de la imagen de impotencia que ofreció el equipo en los desplazamientos a Eibar y Villarreal y de que trascendieran algunos enfrentamientos con jugadores, el Valencia decidió en la noche del lunes destituir a Celades y recurrir de nuevo a Voro.

Dada la fragilidad defensiva que arrastra el equipo, que sólo ha sido capaz de mantener la portería a cero en uno de los últimos trece partidos, se supone que será ese el aspecto que más trate Voro de recomponer.

Lo tendrá que hacer sin José Luis Gayà que se tuvo que retirar del terreno de juego de La Cerámica por una lesión muscular y se que unirá en la lista de lesionados a Ezequiel Garay, que además este miércoles ya no será jugador del club, y a Cristiano Piccini. La principal duda remite al estado de Francis Coquelin, que no jugó ese último encuentro pero que entró en la lista de convocados para ese choque aunque no se esperaba que pudiera volver a jugar tras sus problemas musculares hasta más adelante.

Si está para jugar, puede ofrecer una opción de experiencia más a Voro en el centro de la defensa junto a Gabriel Paulista. En el caso de que no deberá volver a elegir entre el joven Hugo Guillamón, el veterano Eliaquim Mangala o Mouctar Diakhaby, recuperado de los problemas físicos que ha padecido. Diakhaby llevaba varios partidos ausente por lesión tras haber salido de las alineaciones después del penalti cometido en el último minuto del encuentro ante el Levante y Mangala no jugó en Villarreal por sanción.

Más allá de esa duda, Voro no ha hecho grandes revoluciones cuando ha tenido que coger al equipo en otras circunstancias difíciles por lo que se espera que mantenga el 1-4-4-2 habitual y que recurra a casi todos los pesos pesados de la plantilla.