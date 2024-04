Álex Mumbrú: "Vamos a luchar el play in hasta el final y todo pasa por ASVEL el jueves"

El Valencia Basket recibeel jueves a las 20:45 horas al ASVEL francés en su último partido de local en la fase regular de la Euroliga. Los valencianos ocupan la decimocuarta posición, con 14 victorias, a una del Anadolu EFES, el equipo que marca de décima posición que da acceso a ese play in. Ganar a los franceses es obligatorio para seguir con alguna posibilidad y jugártelo todo en Belgrado la semana próxima ante el Partizan. Pero primero, un triunfo el jueves ante el segundo peor conjunto de la competición, con sólo siete victorias.

¿Ha hecho cábalas o cálculos sobre las posibilidades del Valencia Basket para estar en el play in?

Han de darse algunos resultados, es verdad que tenemos el average menos con Milán bastante cerca o ganados y eso nos da opciones. Es algo importante que ha hecho el equipo durante el año, que no solo llega con opciones a dos jornadas del final, sino que tenemos el average ganado con muchos equipos. No he hecho cálculos y se lo he dicho a los jugadores, no quiero el cuento de la lechera, que lo primero es hacer nuestro trabajo, ganar a ASVEL aquí. La gente pensará que no se juegan nada pero a veces esos equipos así son los más complicados.

¿Sería una decepción no clasificarse para el play in o qué sería para usted?

No estar en top 10 de la Euroliga no sería un fracaso. En la ACB sí que tenemos obligaciones mucho más altas. En Euroliga ha sido una ilusión vernos ahí desde el principio y vamos a luchar hasta el final. Llegar hasta aquí no ha costado muchas cosas en laliga doméstica. Estar entre los diez primeros ha sido siempre una ilusión desde el principio, jugar algo que nunca se ha jugado en Euroliga. Estar jugándonos entrar con los equipos que hay, EFES, Zalgiris, Milán... estar ahí ya te dice el nivel que está teniendo la Euroliga este año. Vamos a lucharlo hasta el final y todo pasa por el jueves.

¿Qué espera del ASVEL?

Están jugando un buen baloncesto, en ataque están más sueltos y sabemos que tenemos que estar muy bien en nuestras cosas. Hemos de estar muy pendientes de Youssoupha Fall, no tenemos gente alta para contrarrestarlo, y tenemos que hacerlo entre todos y estar atentos también su juego exterior. El del ASVEL es un partido fundamental y tenemos la suerte de jugar en casa ante un equipo que después de todo lo que han sufrido el año está jugando muy buen baloncesto. Ganaron a Efes y estuvieron a punto de ganar al Mónaco. Ante el Gran Canaria hicimos 34 minutos muy buenos, pero no nos podemos permitir esos minutos que nos costaron el partido. No podemos hacer eso, tenemos que hacer el partido completo. Hemos de saber qué nos jugamos.

¿Viendo que a Pangos le está costando dar su mejor versión y que Harper ha vuelto a una convocatoria, puede cambiar su papel en los póximos partidos?

Podríamos cambiar su papel, contamos con los quince. Os dije que quería cerrar un poco el equipo pero si alguien no acaba de arrancar y otros demuestran cada día que puede estar, rotaremos para tener el mejor equipo posible, los doce mejores.

También habló en la previa del partido Justin Anderson, uno de los cuatro fichajes realizados con la temporada empezada. El alero es un jugador con gran energía y que se ha ganado a la Fonteta. Ante un partido importante, fue el elegido para lanzar un mensaje optimista. "Somos luchadores, duros y competitivos. No lo notamos como una presión sino como una oportunidad para salir y competir. Mumbrú esta haciendo un gran trabajo y estamos preparados, pero vamos a ir partido a partido", apuntó el norteamericano.

¿Cómo ve las opciones del equipo de clasificarse para el play in? ¿Son muchas o pocas?

Estamos viendo la Euroliga y había equipos que debían perder en la pasada jornada y pasó. Hay veces que el universo se pone de tu lado cuando juegas duro, de la forma correcta, a veces recibes recompensa. Lo único en lo que nos podemos centrar es en el ASVEL, sin esa victoria sería muy difícil entrar en el play in. Cuando el balón se ponga en marcha solo importará el partido, si perdemos apenas quedarán opciones, las opciones de seguir vivos pasan por ganar.

¿Qué sensaciones tiene para este importante tramo final de temporada?

El partido ante el ASVEL tiene que ser una fiesta, hemos de dar ese primer paso de ganar a ASVEL. El equipo está compitiendo, en defensa y en ataque. Cada partido aparece un jugador. Ponemos mucha pasión, se nota en la Fonteta. Espero que sea una fiesta y que vengan a ver lo que estamos preparados para hacer. Queremos que sean el sexto jugado.

Usted transmite mucha energía. ¿Siente que su papel puede ser aún más importante?

Es importante ser constante en la energía. En el baloncesto lo soy, fuera del baloncesto no tanto. Antes de venir hable con Álex y me dijo lo que necesitaba el equipo y cada vez que llego al pabellón sé que tengo que ser positivo, aportar energía, ser un defensor de clase mundial. Tengo ese compromiso. Si cada uno damos todo lo que tenemos y juega su rol, nos lo dice Álex, no necesitamos súper jugadores sino ser un súper equipo.

El jueves verá a sus nuevos compañeros ya Alpha Kaba, el último fichaje taronja. El norteamericano aterrizó en Valencia a mediodía, fue a descansar a su nueva vivienda y por la tarde pasará reconocimineto médico en el hospital IMSKE. Una vez cumplidos los trámites ya podrá ponerse a las órdenes de Mumbrú y preparar su estreno ante Baskonia el domingo en la ACB. Kaba sólo podrá jugar liga y llega para ayudar a cerrar un billete para los play offs, que se ha complicado más de la cuenta.