Álex Mumbrú: "Hay rabia en el vestuario después de estas tres derrotas"

El calendario no da tregua y, después de una exigentísima semana con duelos contra Real Madrid, FC Barcelona y Baskonia que se ha saldado con tres derrotas, el Valencia Basket viaja esta tarde a Atenas, donde mañana se mide al potente Panathinaikos griego (OAKA Altion, 20:15 horas). Con el depóstito de energías al límite y la enfermería con muchos visitantes, Álex Mumbrú ha reconocido que el vestuario siente rabia por no haber transformado los esfuerzos del equipo en alguna victoria. También ha dejado entrever que los problemas físicos se acumulan y eso complica más aún el partido de mañana.

¿Hay rabia dentro del vestuario después de las tres derrotas de la semana pasada o qué sentimiento detecta en sus hombres?

Hay rabia por las derrotas. Después del partido del Madrid el equipo estaba jodido porque habíamos hecho un esfuerzo importante, después del partido con el Barcelona también estábamos jodidos porque queríamos esa victoria y, después del Baskonia, todavía más. Aquí ya se juntaba el desgaste y las derrotas. Cuando ganas hay menos lesiones y la gente se recupera antes y, cuando pierdes, físicamente cuesta más. Hemos de intentar recuperarnos anímicamente. Sabíamos que estos golpes nos vendrían, sabíamos cuando ganábamos que iban a llegar. Entendíamos que iba a haber momentos malos pero no creo que sea un mal momento, lo es por las derrotas pero el equipo ha competido y no está mal. Ahora nos viene un partido importante como es el del Panathinaikos.

¿Siente que le ha faltado algo de colmillo al equipo para haber traducido ese gran esfuerzo de la semana pasada en alguna victoria?

Yo creo que sí que tenemos colmillo. Quizás si como Unicaja o UCAM (que vencieron a Real Madrid y FC Barcelona respectivamente en Liga ACB) hubiéramos tenido la semana para preparar esos partidos, sería otra cosa. Esto cambia mucho según llegas físicamente a esos partidos. A nosotros además se nos fue cayendo gente. Creo que sí tenemos colmillo y somos capaces de ganar pero, como con las cosas que nos hacen buenos, la intensidad, la defensa, nos cuesta sacarlo cuando vamos más justos. Siempre va a haber dientes de sierra y no debemos volvernos locos.

¿Le preocupa la diferencia de producción y aportación de algunos quintetos que pone en pista?

Nosotros queremos y necesitamos ser un equipo largo, pero a veces para coger confianza sólo están los partidos. Con este calendario no entrenamos, en los últimos diez días, hemos hecho una hora de tiro... Nosotros intentamos rotar y hacer el equipo largo, poner a todos los jugadores, porque creemos en ellos, pero a veces gente que no está en su mejor momento tiene que coger confianza en los partidos. Si alguno no está bien, desde el esfuerzo esperemos que pueda estarlo.

¿Cómo valora al rival de mañana, al Panathinaikos?

Es un gran equipo, este verano hicieron un esfuierzo importante para renovar su plantilla, con incroporaciones como la de Mathias Lessort, Luca Vildoza, Dinos Mitoglou y recientemente la de Kendrick Nunn. Controlan y conocen la Euroliga, no empezaron muy bien, porque eran muchos jugadores nuevos y debían acoplarse, pero ahora están ya jugando mejor y con un nivel muy alto defensiva y ofensivamente. Somos conscientes de la dificultad de ganar en su pista donde la afición además está todo el rato apretando.

El paso adelante de Guillem Ferrando

También ha comparecido ante los medios de comunicación un hombre que ha centrado muchos comentarios en la última semana, el base y canterano Guillem Ferrando. Con personalidad, el de Benifairó de la Valldigna ha reconocido que debe subir el nivel. "Con las bajas de Stefan Jovic, Jared Harper y Martin Hermannsson desde hace más tiempo debo dar un paso adelante cuando Chris Jones no está en la pista. En algunos momentos me ha faltado confianza y es algo que en un base afecta. Me afecta a mí y al equipo. También (me ha faltado) apretar un poco más en defensa ", ha admitido el valenciano.

Sobre el partido de mañana ha opinado como Mumbrú, no ve al equipo mal. "Creo que, dentro de lo malo, porque las tres derrotas afectan mucho, competir ante el Real Madrid y el Barça hace que vea al equipo bastante bien y con confianza. Es un momento un poco complicado y ellos son un equipo con muy buenos jugadores que está empezando a jugar bien, a sacar victorias y en su casa siempre son complicados", ha comentado Guillem.