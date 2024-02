Alerta granota: no estaba tan abajo desde agosto

El Levante UD va a cerrar la vigésimo sexta jornada de LaLiga Hypermotion en la undécima posición con 38 puntos y no había estado tan abajo en la clasificación desde la primera semana del campeonato, aunque está a dos puntos de la zona de 'play off'.



Tras empatar a cero ante el Leganés en el Ciutat de València el pasado viernes, el Levante enlazó la cuarta jornada seguida sin ganar y en el último mes de competición solo ha sumado tres puntos sobre los doce posibles, con tres empates y una derrota.



Esta mala racha ha alejado al equipo de Javi Calleja de los primeros puestos y se coloca a nueve puntos del líder de Segunda; a siete de la segunda y última plaza de ascenso directo; y a dos puntos del Real Valladolid, que con un partido menos que el Levante es ahora el sexto clasificado y el último que jugaría los cruces para ascender.



El cuadro valenciano no estaba en la undécima plaza de la tabla desde la primera jornada, cuando empató a uno ante el Amorebieta en Lezama. Luego fue ascendiendo poco a poco aunque su techo fue la tercera plaza, que ocupó la décima y la undécima jornada.



La crisis sufrida en noviembre de 2023, con tres derrotas seguidas, dejó al Levante en la décima posición y ahora vuelve a verse colocado en la segunda mitad de la tabla en una racha preocupante para el equipo que dirige Javi Calleja.



El Levante, sin embargo, tiene este domingo la ocasión perfecta para situarse de nuevo entre los mejores, ya que visita al Racing de Ferrol, que ahora tiene 42 puntos y está en la tercera posición de LaLiga Hypermotion.