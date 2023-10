Albelda: "El Valencia CF ha superado el miedo a un mal inicio"

La leyenda del Valencia CF y comentarista COPE, David Albelda, se ha pasado por Deportes COPE Valencia para analizar la actualidad del Valencia CF tras diez jornadas del campeonato.

¿Cómo recurso le parece que está bien la rabona de Thierry?

Estoy de acuerdo. Es un recurso técnico que no todo el mundo puede hacer. No es fácil. Hay casos que están más cómodos con la rabona que pegándole a la pelota con la mala. Como recurso está bien, pero sin abusar.

¿Qué le pareció el partido contra el Cádiz?

Partido igualado, muy competido, los detalles fueron importantes. Marcar pronto y la expulsión marcaron el partido. Ante el Cádiz lo difícil era ponerse por delante y el gol de Gayà cambió mucho el partido y lo abrió. Luego vino la expulsión. El Valencia CF lo llevó bastante bien.

¿Cómo ve a Valencia CF tras diez jornadas?

Se ha superado una cosa importante: el miedo del comienzo de temporada viendo el equipo que se le quedaba. El empezar muy mal y tener que levantarlo con gente joven desde el principio hubiera sido complicado. En casa está fuerte. Fuera le está costando más, quitando Sevilla en la primera jornada. Está siendo fiable. Lleva buen bagaje de puntos pero no cabe la relajación. No creo que la vaya a haber. No se puede. Ahora es Bilbao, Granada y luego Bernabéu. Atrás hay equipos que se presupone que van a salir de ahí. Como Sevilla o Villarreal. Vamos a ver de aquí a diciembre pero no te puedes relajar. Hay partidos que has merecido más y no has sacado, y viceversa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo que se nota es la buena química en el vestuario...

Cuando tienes gente joven y con hambre que haya buen rollo y afinidad es más fácil. Sobre todo si acompañan los resultados. Hace que sea más fácil. Estas situaciones tienen su vaivén en una temporada. Perder contra el Cádiz habría generado un mes complicado. Ahora empiezas a ver el futuro con un optimismo mejor, pero a estas alturas el año pasado tenías un punto más.Empezamos bien, hablamos de Europa y antes de diciembre se nos cayó el castillo. No te puedes confiar y hay que seguir.

De los jóvenes, ¿todos son una realidad?

Todos han dado muestras porque no han sido flor de un día. Están en progresión. El que veo más más asentado es Guerra, pero Diego, Fran y Mosquera tienen la suerte de que son titulares muchas veces y tienen cierto recambio. Entre todos llevan muy bien la situación hacia adelante.

¿Le llena mucho el ojo Guerra?

Javi Guerra aparte de todo lo que te da y el bagaje goleador, es bonito verlo para el espectador. 1’87, rápido, regate, ida y vuelta… Es muy llamativo. Para nosotros y desgraciadamente para los equipos grandes.

Se le compara por su plasticidad y posición con Kaká...

Hay algo que tiene mejor que Kaká, que es el trabajo defensivo. Javi lo hace. Kaká jugaba tal vez de segunda punta y tal vez era mejor de espaldas. Guerra es una posición más atrás y con mucha llegada. Tiene un potencial físico brutal.

¿Qué le está pareciendo Pepelu?

Lo bueno de Pepelu es que es muy listo. Sabe donde está su límite. Lo hace todo sencillo y está bien colocando. Se reparten roles con Guerra. Es difícil definir a Pepelu individualmente. No es un 6 i un 8 . Ni es un gran llegado ni… Es bien colocado y técnicamente correcto. Hacerlo fácil no es sencillo en el fútbol y difícil mantenerlo muchos años en Primera.

¿Puede pensar el Valencia CF en Europa?

Es pronto. Si tuviera que apostar no diría que el VCF luchase por Europa. Se tienen que dar los condicionantes. Que no revivan Sevilla y Villarreal. Con los puntos que ha sumado el Girona, a ver quién lo baja de ahí. Creo que el Valencia CF con el Rayo sí podrían competir, con el resto que están por delante lo veo muy complicado. Aunque estén a tres de Europa, ahora prefiero pensar de momento en la salvación con tiempo antes de la última jornada.

¿Qué le pareció el regreso de Gayà?

Lleva tanto tiempo y se siente tan importante que cuando juega está desastado. Dudo mucho que si cambiara de equipo se sintiera con esa comodidad y desparpajo para tomar decisiones. Lo de marcar contra el Cádiz… Más que eso es el tiempo que pasa atacando. Aunque parece fácil por cómo lo hace, no es fácil para un lateral.

Hoy ha ido la presidenta al entrenamiento, hace unos años pasaban cosas cuando iban los presidentes...

Ha habido muchas fases. En la época de Llorente era bastante asiduo verlo por ahí. Con Braulio les gustaba mucho apretar todos los días. La presencia solo ya… Como tenías que estar en Champions, cuando había una derrota… Tenías una sensación que era un drama. Eso se traduce en autoexigencia para uno mismo y para el club. Si pierdes un partido y no pasa nada, uno se acomoda a las situaciones. Sólo con la presencia ya hay bastante. Lo normal es reunirse con el entrenador salvo que haya algo más grave que ya reúne a todos.

¿Alguna anécdota de cuando era jugador?

En un cumpleaños de Unai alguno se excedió y a Manolo no le hizo gracia. Un día llegó Soler en la épica de Quique y nos metió a Rubén y a mí en el despacho. Y dijo: "si quiero ser la peor persona lo soy..” De un hombre que solo nos llamaba para ir a su falla… no se podía creer. Si voy de colega tuyo, no te podías creer eso. No fui ni una vez a la falla. Esa es la realidad.

¿Cómo ve todo lo que rodea al tema del Nou Mestalla?

Cada vez que veo noticias del estadio, no entiendo de todo esto de permisos, ATE… No puedo opinar demasiado, pero suene un poco a cachondeo. Me gusta ser más simple. Si hay 80 kilos de CVC y vale 170 lo que falte tienen que salir de algún sitio. No sé de dónde. La segunda que tengo clara, y va en contra de lo que dice mucha gente, que cuando viajas por ahí un Estadio nuevo con unas condiciones actuales… No me puedo quedar amparado en el templo de Mestalla. La vida sigue. Mestalla no reúne ya las condiciones de un campo actual. Los clubes para evolucionar tienen que tener estadios nuevos. O remodelaciones integrales.