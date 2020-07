Albelda: “Parejo se merece el respeto de todo el mundo”

El que fuera capitán del Valencia CF y una leyenda del club en la actualidad, analiza los últimos acontecimientos en torno al conjunto che. David Albelda, una voz más que autorizada, repasa el momento que atraviesa la entidad y avisa de la crispación que nota en el entorno. “Seguimos una vez más, con una situación que al mundo del fútbol nos parece atípica pero que a la propiedad le parece normal. Ellos marcan sus tiempos. A nosotros nos parece que tendría que haber un organigrama pero ellos creen que con lo que hay pueden afrontarlo. Desde que Meriton tomó parte en el Valencia CF, tienen sus tiempos. Ir a Singapur y que venga de vuelta la decisión. En líneas generales, no ha sido un balance positivo, salvo algún año. Pero esperemos que, por el bien de todos, que se pueda rectificar esa dinámica que llevamos. Noto mucha alteración social, mucha crispación, la gente en desacuerdo… Vamos a ver, cuando llegue la campaña de abonos, esa crispación si repercute. Mucha gente en Valencia me dice: ‘este año sí que no, este año no…’. Veremos”.

Anil Murthy y David Albelda en una imagen reciente

Sobre las decisiones de Peter Lim, también opina. Albelda deja la siguiente reflexión sobre el máximo accionista. “Tengo claro, desde que se vendió el club, que podemos hablar de sentimientos, que no se cambian… pero lo más claro de todo es que Meriton tiene el 82% del club y con ese porcentaje pueden hacer y deshacer. No estoy de acuerdo, en la mayoría de cómo gestionan o funcionan en el club, pero lo asumo. Lo único que me queda es esperar que haya algún cambio y todo pueda funcionar bien. Estamos en una temporada que me genera muchas dudas. Los ingresos bajarán mucho y se tendrán que vender jugadores. Y queramos o no queremos, siempre se debilita la plantilla. Y querrás seguir estando en Champions”.

Cissokho, Albelda, Banega, Pereira y Ricardo Costa felicitan a Parejo en Pamplona

Tampoco se olvida del actual capitán. Albelda conoce de sobra a Dani Parejo. Compartió vestuario con él y ha seguido su trayectoria en el Valencia CF. Es por eso que, pase lo que pase, Albelda pide respeto para Parejo. “Leyendo sobre la situación de Dani, me recordó no tanto a la mía pero sí a muchas. No hace falta que sea gente de fuera para que no tenga la salida que merece. Es evidente que Dani se merece el respeto de todo el mundo. Ha dado un buen rendimiento, ha estado al lado del club. Si no se cuenta, es respetable, pero no implica que las salidas no tengas que ser lo mejor posible, para alguien que ha estado aquí mucho tiempo”.

Otro de los temas que puede tratar, porque lo conoció de primera mano, es la cantera. Fue uno de los futbolistas que emergió de ella y ahora, con perspectiva, cree que el sentimiento de pertenencia que había antes, ya no es tal. “Aquellos tiempos, después de nuestra generación se acabaron. Aquellos tiempos de afección, del jugador que por encima de todo se quería quedar en su club, no solo en el Valencia CF sino en general. Lo de Ferran Torres está claro, está cantado. El tema de Guillamón, es raro lo que se ha tardado en renovar a alguien de la casa, pero es una buena noticia que gente de la cantera vaya apareciendo. Lo bueno que tienen estos periodos de poca liquidez económica, es que sí o sí, te ves obligado a ver en la cantera para la primera plantilla y darle oportunidades. Hay buenos y siempre salen”.