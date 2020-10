Albelda y Cañizares aseguran que el Valencia CF corre peligro

El Valencia CF acumula tres derrotas consecutivas. Cuatro en siete partidos disputados hasta la fecha en este arranque liguero. Siete puntos de 21 puntos posibles. Y con un calendario que invita a la preocupación: Getafe CF, Real Madrid, Deportivo Alavés y Atlético de Madrid para el próximo mes de competición. Y claro, la pregunta era obligada para dos voces más que autorizadas entre el valencianismo. David Albelda y Santi Cañizares. Protagonistas y capitanes en la época más laureada en la historia centenaria del club. ¿Corre peligro el Valencia CF? Esa fue la pregunta de Juanma Castaño anoche en el Tertulión de Tiempo de Juego. “Yo creo que sí, Juanma. Ya no es solo lo deportivo. Hay una mezcla entre lo deportivo y el panorama social que todo afecta. Si me dices por plantilla, creo que tiene recursos para no sufrir. Pero se está metiendo en la boca del lobo y añádele todo lo extradeportivo que hay y el cóctel es muy peligroso”, comentaba preocupado Albelda.

Albelda, Cañizares y otros futbolistas, en la gradaFoto: Super

Acto seguido, llegó la reflexión de Cañizares. “Aquí hay un problema grave: es un equipo sin gestión, que viene acusado esa falta de gestión desde hace tiempo. Hay muchos empleados que nos saben si van a continuar o no en el club. Un día echan a un jefe de prensa, otro día echan a otro. Ha conseguido el Valencia con su gestión, en este caso Meriton con su gestión que, todo el mundo, o al menos la plantilla esté con falta de compromiso, sin sentimiento de pertenencia… Y me van a decir: ‘si cobran, ¡tienen que jugar y darlo todo!’ Sí, pero cuando hay un club que está desnortado, cuando no hay gestión dentro del club y todo se hace bajo la improvisación y todo se hace a través de gente que no sabe de fútbol y que además no se dejan aconsejar, los profesionales del fútbol sufren y no rinden al nivel que se espera. Este año estamos en un año que, si todo sigue así (ya son siete jornadas), no va a hacer falta un cinco, un suficiente para no bajar. Va a hacer falta un seis, un bien. Porque no hay equipos con olor a descenso. Hay muy buenos entrenadores, en muy buenas organizaciones deportivas y las cosas se van a poner muy duras. Y el Valencia corre el peligro de que si entra en una espiral de derrotas y de desconexión, yo ahora no veo liderazgo en el club para instigar al equipo, a los jugadores, al entrenador hacia un trabajo responsable y bien hecho”, afirmó el ex guardameta che.

Las leyendas están preocupadas

Preguntado por el rendimiento de los jugadores, Cañizares volvió a señalar hacia los gestores. “Ahora mismo, más allá de la confección de la plantilla, vuelvo a repetir: un equipo bien gestionado, con estructura y herramientas para que sus jugadores rindan, puede rendir. Sin una buena gestión, es imposible que lo hagan”.

Gracia, cabizbajo

Como cada domingo, el Tertulión se cerró con las preguntas de los oyentes. Esta, en concreto, para David Albelda.¿Llega Javi Gracia a Navidad? “Espero que sí, porque a esta hora es de lo poco que ha aportado algo de cordura. Yo espero que sí. Hablo por deseo, significaría que gana partidos”.“No llega, no llega”, apostilló Cañizares.