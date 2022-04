2019: El título del centenario y el primero de Meriton

Fue un año redondo, el del centenario del Valencia CF. Y no pudo coronarse de la mejor manera posible: con un título de Copa del Rey y en Sevilla, donde el equipo de José Bordalás se jugará este sábado el trofeo ante el Real Betis en La Cartuja. No hay dos sin tres, así que Sevilla debe ser talismán de nuevo. Lo fue y mucho en la final de 2019. Sobre todo porque el Valencia CF no era el favorito ni mucho menos ante el Barça de Messi y compañía. Una Copa que, según el entrenador que levantó el trofeo, fue la causa de su destitución solo unos meses después de conseguirlo. Y eso que era el primer titulo en más de una década para el club y el primero de Meriton.

El caso es que Peter Lim, allá por principio de 2019, trasladó al presidente Anil Murthy y al entonces director general, Mateu Alemany, que el equipo debía centrarse en asegurar una plaza de Liga de Campeones y olvidarse de la Copa. Marcelino, tozudo como pocos, y el propio vestuario hicieron oídos sordos y apostaron fuerte en la ya histórica ronda ante el Getafe CF de los cuartos de final. El Valencia CF remontó el 1-0 de la ida en esa noche épica de enero con los goles de Rodrigo en el 92’ y en el 93’ después de que Hugo Duro, hoy en el bando che, evitara sin querer un gol del Getafe CF en el descuento. Eliminado el Betis en semis, el Barça se presentaba como un duro rival. Sin embargo, una primera parte brillante, con goles de Rodrigo y Gameiro, encarriló un trofeo que el Valencia CF supo defender con uñas y dientes hasta el final.

El Villamarin se volvió loco, como había estado la ciudad de Sevilla durante toda la jornada. A cientos de kilómetros la plaza del ayuntamiento de València se iba inundando de valencianistas felices el año del centenario de su equipo. Marcelino, Mateu, Parejo, Gayà… todos mostraban felicidad a raudales. Faltaba el propietario del club, Peter Lim, quien solo se dejó ver a través de la cuenta de Instragam de su amigo David Beckham, con quien vio el partido en un palco del estadio sevillano.

El final de la historia es de sobra conocido. Tras un verano convulso, con viaje de ida y vuelta de Mateu Alemany a Singapur, Peter Lim decidió echar a Marcelino y fichar a Albert Celades. Unos meses más tarde saldría del club el director general y se ponia el punto y final a la mejor época deportiva del Valencia CF en los últimos años.

Ficha del partido (EFE):

Fecha: 25 de mayo de 2019

Estadio: Benito Villamarín (Sevilla)

Valencia CF 2 - 1 FC Barcelona

Alineación del VCF: Jaume Doménech, Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gayà, Carlos Soler, Parejo (Kondogbia, m.64),

Coquelin, Guedes, Rodrigo (Diakhaby, m.87) y Gameiro (Piccini, m.71)

Goles: Gameiro y Rodrigo

Entrenador: Marcelino García Toral