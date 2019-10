Mulero: "No me gustó nada que Rafa nos metiera 16 puntos"

"No se me ha pasado el cabreo por la derrota ante Bilbao. Es incomprensible encajar 53 puntos en la primera parte. Vamos a tratar que no vuelva a suceder"

"No me gustó nada que Rafa nos hiciera 16 puntos y que perdiéramos el partido. Es un gran jugador y deseamos que le vaya muy bien cuando no juegue contra nosotros"

"No sé si la Euroleague oficializará el duelo entre campeones en la primera jornada a partir de ahora"

"El CSKA de Moscú está en construcción como todos, pero sigue siendo un equipazo. Ojalá el resultado sea el mismo que la última vez que vinieron"

"No sé si llegará Jordan Loyd al partido del viernes. Hoy no ha entrenado y mañana en principio tampoco"