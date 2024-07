Podcast de cine con Eduardo Casanova: "Fly me to the moon", "Bikeriders" y "Fuera de temporada"

Estas son las críticas cinematográficas de Eduardo Casanova de los estrenos de esta semana:





FLY ME TO THE MOON

Aborda un acontecimiento histórico, la llegada del hombre a la Luna, llevado al cine desde diferentes perspectivas, y logra aglutinar la mayoría de ellas con sentido del humor. Los aspectos documentados y los puramente ficticios, basados en conocidas leyendas urbanas, se solapan sin que quepa apreciar fisuras llamativas. El relato que sostiene su desarrollo recuerda a las comedias románticas de antaño. Por otra parte, la dirección artística ha cuidado cada detalle y permite recrear con verosimilitud como debieron ser en la NASA los días clave para la consecución de una hazaña inédita. Si se le suma el magnetismo de sus actores, cabe concluir que no le falta nada a esta gran producción hollywoodense, cuyos 132 minutos vuelan.





BIKERIDERS. LA LEY DEL ASFALTO

Tiene mucho de homenaje a una forma de vida que se extendió por las carreteras estadounidenses durante varias décadas del siglo XX. Se basa en los testimonios reales que recoge el libro The Bikeriders (1968) del fotoperiodista Danny Lyon. Vertebra el relato mediante los recuerdos de una joven que conoció a fondo ese peculiar universo. Este recurso se revela plenamente eficaz y permite estructurar el guion en diferentes episodios de intensidad similar e interés creciente. Tomando un caso singular y a la vez arquetípico, traza la evolución que sufrieron las bandas de motociclistas en dirección al abismo, condicionadas por los cambios sociales.





FUERA DE TEMPORADA

Los aficionados al género romántico disfrutarán de esta producción francesa. Desarrolla con matices poéticos una historia que se apoya básicamente en sus dos protagonistas. Profundiza en la psicología de ambos a medida que mira hacia atrás y les pone ante unos dilemas tan deseados como teóricamente improbables. No le costará nada al público empatizar con ellos desde un prisma particular. Ahora bien, con independencia del ritmo sosegado que aplica, adecuado a la propuesta, se recrea demasiado en determinadas secuencias.