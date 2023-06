Colegiados Médicos. COPE MÁS Valencia | 29.06.2023 | "Nutrición y salud"

Ya estamos en verano y, quien no se pusiera las pilas en su momento, ya no llega a la “Operación Bikini”. Estamos seguros de que es algo que has escuchado miles de veces, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que se preocupa mucho por la apariencia externa, por el físico, y no siempre, o no tanto como se debería, por la salud. La nutrición es fundamental, algo básico que no siempre se enseña como debiera desde pequeños. La obesidad es una epidemia hoy en día que ataca cada vez con más frecuencia desde edades tempranas. Y, paradójicamente, vivimos en una sociedad que podría calificarse como gordofóbica. Eso lleva a que mucha gente elija el camino de los atajos para intentar lucir mejor, algo que no siempre va ligado con estar más saludable. Alimentarse correctamente y hacer ejercicio son los dos pilares básicos para mantener un estilo de vida saludable. Algo fácilmente entendible que, sin embargo, parece que cuesta mucho entender. El equilibrio, como todo en la vida, es fundamental. Pero, como dice la canción, a veces es imposible.

Para hablar de todo ello contamos hoy con dos auténticas especialistas en la materia. La DoctoraEva Solá es la presidenta de la Sociedad Valenciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, y la Doctora Olalla Rubio es la secretaria de dicha sociedad científica.