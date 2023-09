Catalá: "Siempre he dicho que la 'e' de Valencia se pronuncia con el acento cerrado"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha recordado este miércoles que "siempre" ha defendido que la letra 'e' del topónimo en valenciano de la ciudad "fonéticamente se pronuncia de forma cerrada y no abierta".



Así ha respondido después de que la comisión de Cultura acordara este martes, con los votos del PP y Vox, elevar al pleno la propuesta de cambio de denominación actual de València por el bilingüe de Valéncia/Valencia -incluyendo el cambio de la tilde, de abierta a cerrada, en la denominación en valenciano-.



"Yo siempre me he pronunciado sobre este tema y he dicho que fonéticamente la 'e' se pronuncia de forma cerrada y no de forma abierta. He discrepado públicamente del dictamen de la AVL sobre el tema del acento abierto. Sé que hay académicos que están de acuerdo con esta opinión y soy la primera en decir que creo que el acento debe volver a ser cerrado", ha afirmado.



La alcaldesa ha reconocido que el PP había planteado un "escenario" distinto al propuesto por Vox: "En primer lugar, establecer la denominación bilingüe y en segundo lugar, iniciar los trámites para que se cambiara el acento. Vox quiso hacer una redacción conjunta y no nos pareció mal, y por tanto, la aprobamos".



Preguntada por si Vox les había pedido formar parte del gobierno municipal con alguna Concejalía, ha señalado que van "comisión a comisión, punto por punto" e intentando "alcanzar acuerdos" que cree que "son positivos".