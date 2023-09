Caos rutas escolares: Educación pide ayuda a la Dirección General de Transportes y a Guardia Civil

La Conselleria de Educación ha pedido a la Dirección General de Transportes de la Generalitat y a la Guardia Civil colaboración en los trámites que lleva a cabo para afrontar los problemas que se están registrando en el transporte escolar de centros públicos, detectar incidencias y actuar ante ellas con el fin de lograr una solución.

Así lo ha anunciado este jueves el conseller de Educación, José Antonio Rovira, durante la concentración que familias y representantes de centros de Educación Especial (CEE) afectados por esas anomalías han celebrado ante su departamento bajo el lema 'Volem bus escolar'.

Rovira ha salido de su despacho para hablar, durante cerca de treinta minutos, con los participantes en esta protesta y explicarles la situación y las gestiones que su conselleria lleva a cabo sobre este asunto.

En la concentración han participado representantes del CEE Pla de la Mezquita de Xàtiva, del CEE La Unión y del CEE La Encarnación de Torrent, y del CEE Carmen Picó de Alzira, junto a miembros de FAMPA. Han estado acompañados por sindicatos y representantes de Compromís y PSPV. Las familias y los centros han reclamado un servicio "en condiciones" y de "calidad" y han pedido una fecha para tener una solución concreta. FAMPA ha solicitado soluciones y medidas "de urgencia" para afrontar la situación.

El responsable autonómico ha escuchado las quejas, reivindicaciones de las familias y casos concretos que estas le han expuesto junto al secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo.

"Quiero trasladarles que estamos encima del problema", ha asegurado Rovira. Así, ha comentado que Cabo "está llevando directamente este asunto" y ha resaltado que "está todos los días encima de los centros" para conocer las incidencias, además de afirmar que "la Dirección Territorial de Valencia está consultando a todo los centros" para ver el "problema" y si se ha podido "normalizar".

"Vamos a aplicar sanciones a la empresa por los incumplimiento que hasta ahora ha hecho", ha añadido el conseller. Interpelado por el estado de los autobuses, la calidad del servicio que prestan y las prestaciones que presentan para ofrecer un transporte adaptado a alumnos de Educación Especial, ha avanzado que Educación ha pedido "la colaboración de la Dirección General de Transportes para que con la Guardia Civil se investigue, para que colabore".

José Antonio Rovira ha respondido así a una madre que ha señalado que hace poco uno de los autobuses no pudo prestar servicio porque olía a quemado. "Nosotros podemos hacer función inspectora a través de la Inspección Educativa, por un lado, pero también a través de la Guardia Civil. Por eso, hemos solicitado a la Dirección General de Transportes la colaboración de la Guardia Civil", ha concretado.

El titular de Educación ha aludido al concurso convocado para la adjudicación del servicio de transporte de los centros públicos y al "problema" que "está dando" la adjudicataria de uno de los lotes, al tiempo que ha destacado que su equipo no ha participado en esa licitación por corresponder al anterior ejecutivo autonómico. "Nosotros no intervenimos para nada en este proceso", ha dicho, tras lo que ha apuntado que cuando llegó tuvo "la sorpresa".

"Esta empresa presentó unos autobuses y una serie de medios y se le adjudicó el contrato. No fuimos nosotros, no estábamos aquí cuando se hizo. Nos hemos encontrado con el problema y estamos intentando dar solución", ha insistido. El conseller ha resaltado que la actual dirección de su conselleria ha abierto "un proceso para sancionar a la empresa" que "no ha ido cumpliendo adecuadamente" y que está generando los problemas en el transporte escolar.

Rovira, que ha manifestado que le "preocupan especialmente" las incidencias "que afectan a los centros de Educación Especial", ha subrayado también que el contrato con la adjudicataria no se puede rescindir. "Sin hacer el proceso sancionador no podemos ir a una rescisión", ha apuntado.

Igualmente, ha aseverado que la Inspección Educativa "va a comprobar qué autobuses son" los que ocasionan las anomalías, "si son con los que se presentó al concurso" la adjudicataria y si "tienen la calidad necesaria para hacer ese transporte". El conseller ha apuntado que "a día de hoy el problema ha ido a menos", algo que han negado las familias y los representantes de los colegios que han protestado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"QUEREMOS QUE EL SERVICIO SEA CORRECTO"

"Hemos estado en todos los centros de Educación Especial, menos uno que me falta, para poder hacer la comprobación hablando con los directores y con las familias, y hemos comprobado lo que sucedía. He sido testigo, he estado en persona", ha afirmado por su lado el director general de Centros Docentes.

"Nosotros queremos que el servicio sea correcto. Somos los primeros interesados. Vamos a implementar las medidas necesarias. La empresa, si no se ha sabido organizar el tema está en reorganizar", ha añadido Cabo, que ha manifestado que "todo proceso lleva un cauce" y que "este cauce administrativo hay que hacerlo bien".

Además, ha reiterado en que se va a "establecer un expediente de penalidades" que conllevará "una sanción económica y administrativa" y ha repetido que "la rescisión del contrato no puede ser efectiva". "Eso sería complicar más la situación", ha apostillado y ha pedido disculpas.

Las familias han pedido que no se quede solo en pedir perdón y han insistido en que los autobuses no cumplen la normativa ni tienen las condiciones para un transporte adaptado a las necesidades de los alumnos de Especial, algunos con movilidad reducida y en silla de ruedas.

PRIMERA DENUNCIA

En la concentración se han mostrado carteles y pancartas con lemas como 'Volem el bus adaptat', 'Queremos bus escolar', 'Volem Drets' y 'Soluciones ya'. Entre quienes han protestado estaba la madre de una alumna del CEE Carmen Picó de Alzira que ha sido la primera persona en presentar una denuncia por este caso, en concreto ante la Guardia Civil. Esta mujer ha invitado a los padres afectados a presentar denuncias porque "no es bastante con una reclamación ante la conselleria" y a que pidan ayuda a los ayuntamientos de sus pueblos.