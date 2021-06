666 aniversario del inicio de la fiesta del Corpus Christi

Por segundo año consecutivo no tendremos celebración del Corpus Christi tal y como la conocemos. No habrá procesión multitudinaria, ni desfile tradicional, ni recorrido por el centro de la ciudad. Pero no por ello dejaremos de celebrar, aunque de manera sencilla, la Eucaristía (el cuerpo de Cristo). En esta ocasión, tendrá lugar en la Catedral la solemne Misa Pontifical presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Don Antonio Cañizares, para realizar a continuación una procesión breve que recorrerá el entorno de la Plaza de la Virgen con la custodia bajo palio, autorizada por la Delegación del Gobierno.

En nuestra sección dedicada a recordar hechos significativos de nuestra historia, Jesús de Salvador nos relata el origen de esta celebración, que cumple nada más y nada menos que su 666 aniversario, tras el milagro eucarístico de las formas consagradas ensangrentadas que motivó al Papa a instituir la fiesta del Corpus.

Son alrededor de 50 las poblaciones en la Comunidad que en sus distintas modalidades lo festejan, algunas con altares, otras con alegorías, con procesiones sencillas, o replicando el estilo de Valencia (Fiesta declarada Bien de Interés Cultural) como sucede en Morella, Xátiva, Llutxent, Castellón, Gandia y Orihuela.