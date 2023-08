La historia de Alberto: de casi arruinarse, al éxito gracias a Twitter

Te voy a contar la historia de Alberto Lucena. Hace pocos meses que abrió una hamburguesería para pedidos on-line en Valencia… pero los pedidos no llegaban. Y pasaba el tiempo, y no llegaban. Un negocio en el que apostó absolutamente todo. Su última opción. Era eso o arruinarse.

La falta de pedidos y clientes le llevó a pedir ayuda a través de una red social. Lo que él ha llamado “un mensaje de ayuda, de auxilio”.

He abierto un negocio de comida a domicilio en VALENCIA pero no entran pedidos ??



Juro que la comida esta buenísima y si pides y me pones en observaciones que vienes de twitter te regalo un entrante ??



HAGAN LA MAGIA DE TWITTER PORFAhttps://t.co/zPwdgHAPaopic.twitter.com/jnxbrhANnZ