Evitar las picaduras de los mosquitos durante el verano es uno de los mayores quebraderos de cabeza que sufrimos verano tras verano. Además, las condiciones climatológicas que nos ha dejado esta primavera con altas temperaturas y fuertes lluvias han creado un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de estos insectos.

Según ha contado en COPE Valencia Juventino Jiménez, vicepresidente del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, estamos utilizando mal los repelentes de insectos. No debemos pulverizarlos sobre la piel sino sobre la ropa. "Están testados para que no nos manchen las prendas y al no ponerlos sobre nuestra piel evitamos una absorción errática del producto".

Las mangas cortas o las faldas y bermudas no son un impedimento, ya que en palabras de Jiménez "si no te echas por ejemplo en una superficie de seis centímetros no es que te vayan a picar ahí ni mucho menos. El repelente hace una protección genérica porque la protección es en todo nuestro cuerpo".





SUCCIONADOR DE VENENO MITO O REALIDAD

Un buen ejemplo de ello que añade Jiménez es que "si vamos a pasear por la ribera de un río en el que hay mosquitos y llevas una gorra, ponte un poco de repelente en la visera y con eso tienes protección para todo el cuerpo". Además, ha contado que tenemos que tener cuidado con "el succionador de veneno" que está tan de moda en redes sociales, pero que realmente no funciona. "Tenemos que analizar cómo funciona una picadura de insecto, que lo que nos hace es introducir en nuestra dermis el veneno y poner un agente irritante, que lo que nos hace es lógicamente una irritación y se produce una vascularización, por tanto este succionado no sirve para nada".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA FRENAR AL MOSQUITO TIGRE

Nos encontramos en plena época del mosquito tigre, un período de tiempo que se prolonga hasta noviembre debido a las altas temperaturas que favorecen su reproducción. La conocida como Técnica del Insecto Estéril (TIE) se ha convertido en una práctica en expansión para realizar el control biológico de este tipo de plagas.

Como son las hembras las que pican al ser humano se están el ITI, centro tecnológico especializado en TIC, está desarrollando un proyecto que emplea la Inteligencia Artificial (IA) para criar en una biofábricamachos de la especie que son posteriormente esterilizados y liberados al medio ambiente y así evitar la reproducción del mosquito tigre.

A través de este método se evita el uso de pesticidas, por lo que es un método respetuoso con el medio ambiente. Los Jardines de Viveros, por ejemplo, han incrementado hoy su fauna con una suelta de mosquitos tigres estériles, la primera de un proyecto que se va a desarrollar este año en València para reducir la población de esta especie animal transmisora de diferentes enfermedades virales. Concretamente a partir de este mes y hasta diciembre se van a liberar 1,3 millones de estos insectos, unos 45.000 a la semana, durante unas 30 semanas.