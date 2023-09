Compromís y PSPV: "Se perderán ayudas si cambia el proyecto de Pérez Galdós" y Catalá lo niega

Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València, en el anterior mandato al frente del ejecutivo local y ahora en la oposición, han insistido este lunes en afirmar que si el nuevo equipo de gobierno, del PP, cambia el proyecto de reforma de la avenida Pérez Galdós y no se elimina el túnel se perderán las ayudas de 20 millones de euros procedentes de los fondos europeos concedidas a la ciudad para acometer esta y otras actuaciones vinculadas a la pacificación del tráfico y la reducción de ruido y contaminación.

Por su parte, la alcaldesa, María José Catalá, ha negado que esto sea así y ha subrayado que "no se va a perder ni un euro de financiación europea", al tiempo que ha pedido "rigor" a estos dos grupos de la oposición en el consistorio. "No se va a perder ni un euro, ni un euro de financiación, ni un euro", ha manifestado la responsable municipal.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, y el edil de esta coalición Giuseppe Grezzi han asegurado, en una rueda de prensa para hablar del cambio en Pérez Galdós, que el ejecutivo de Catalá "está poniendo en peligro 20 millones de euros de fondos europeos ligados a varios proyectos de movilidad sostenible" entre los que está "la eliminación del túnel de Pérez Galdós y la reurbanización de ese entorno" para dotarlo "de espacios verdes y peatonales".

Robles ha preguntado si "alguien entendería que el gestor de una empresa privada renunciara a 20 millones de euros" y ha pedido a Catalá "que gestione con responsabilidad y sin sectarismos". "Le pedimos que sea fiel al proyecto que firmó de la Capitalidad Verde Europea y de la reducción de emisiones", ha agregado, tras lo que ha instado a la alcaldesa a llevar adelante la reforma de Pérez Galdós planteada por el anterior gobierno local.

Los representantes de Compromís, que han anunciado que esta formación presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento una moción con estas reivindicaciones, han apuntado que también hacen esta reclamación los vecinos de Pérez Galdós y sus alrededores. Asimismo, han resaltado que la propuesta para remodelar esta avenida ha contado con la participación vecinal.

Giuseppe Grezzi ha dicho que "el túnel representa una verdadera autopista urbana que desde hace décadas afecta a la calidad de vida de los miles de vecinos" que viven allí, a la vez que ha advertido de la "situación de insalubridad por los altos niveles de contaminación acústica y atmosférica". "Hay que tener en cuenta los problemas derivados de esta anacrónica infraestructura, como la falta de accesibilidad, de permeabilidad y la inseguridad vial", ha agregado.

Desde Compromís han subrayado que "la pérdida de una subvención para un proyecto tan importante y tan costoso para la ciudad sería un error histórico, un desperdicio económico sin precedentes y una traición a los vecinos de Raiosa, Patraix, Nou Moles, La Petxina y Arrancapins". "Además, sería alejarse de las principales capitales europeas y mundiales para convertirse en la capital provinciana de Madrid que --el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-- Almeida quiere", han agregado.

En respuesta a Compromís, la alcaldesa de València ha señalado que no es verdad "que se pierda la financiación" con la revisión que plantea para Pérez Galdós y que esta esté "condicionada exclusivamente al túnel".

La primera edil ha reiterado que su ejecutivo está realizando "simulaciones de tráfico" y analizando "distintas alternativas" para conocer las repercusiones que el cierre del túnel tendría en el entorno de esta avenida. "Estoy absolutamente comprometida con la mejora, con el día a día de los vecinos de Pérez Galdós y no descarto ninguna solución. Estoy haciendo un trabajo importante para hacer simulaciones de por dónde se desviaría el tráfico en el caso de optar por esa solución y cómo", así como para determinar "qué tipo de colapso de tráfico se generaría", ha expuesto.

María José Catalá, que ha apuntado que son 60.000 los vehículos que pasan por ese punto al día, ha lamentado que el anterior ejecutivo local pensara que "prohibir el acceso por una vía principal hacía que ya no vinieran coches a València" cuando "eso no es verdad". "Prohibir el acceso por una vía principal lo que hace es congestionar otras zonas o congestionar esa vía principal", ha dicho.

Así, ha apostado por "trabajar con muchísimo rigor y muchísima seriedad". "No se va a perder ni un euro de financiación europea", ha insistido, a la vez que ha pedido "un poquito más de rigor a la oposición a la hora de hacer pronunciamientos" que "alarman de algo que no es verdad" y ha asegurado que "el proyecto y el estudio que se remite a la Unión Europea no contempla una medida concreta" sino "una mejora, una pacificación del tráfico en Pérez Galdós y punto".

"CUESTIÓN MATEMÁTICA"

Desde la oposición también, la edil del PSPV, María Pérez, ha indicado a Catalá que "hay una cuestión matemática" de plazos. "La alcaldesa dice por activa y por pasiva que no se van a perder fondos europeos en Pérez Galdós, pero asegura también que el proyecto actual en no es el del PP", ha señalado en declaraciones a los medios, a la vez que ha preguntado "cómo va a ser compatible que no se pierda ningún fondo europeo" si se transforma la propuesta.

Igualmente, la concejal socialista, como ha hecho también Grezzi, ha destacado que el proyecto de Pérez Galdós debería estar ya redactado --el edil de Compromís ha pedido que se declare "prioritario" y que en seis meses esté redactado--. María Pérez ha agregado que cuando el PSPV dejó la concejalía de urbanismo ya estaba resuelto el concurso convocado para la reforma de la avenida.

"Ya tiene un adjudicatario de redacción y debería empezar a redactarse. Me parece materialmente imposible hacer compatible no perder fondos europeos y empezar de nuevo a replantear un proyecto, porque los plazos no dan y es una cuestión matemática", ha reiterado. Así, ha rechazado la "ecuación de quiero hacerlo todo, cambiarlo y a la vez mantener fondos".