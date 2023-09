Catalá quiere modificar el diseño ganador para la remodelación de la plaza del Ayuntamiento

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado este lunes que su equipo de gobierno (PP) plantea para la plaza del Ayuntamiento de la ciudad una idea "distinta" a la recogida en el proyecto Re-Natura, ganador del concurso convocado por el anterior ejecutivo local --el Govern del Rialto formado por Compromís y PSPV-- para hacer acometer la reforma definitiva de este enclave. Así, ha hablado de darle una "imagen más señorial" a este entorno y de dar visibilidad a elementos y edificios ubicados en él.

La primera edil ha recordado que su ejecutivo ya dijo hace un tiempo que estaba "dando una vuelta a ese proyecto" y ha afirmado en esta ocasión que sigue "trabajando" en esa idea. Así, ha resaltado que ha quedado "descartado ejecutar tal y como" está el proyecto planteado, en alusión a Re-Natura. Esta propuesta está encabezada por el arquitecto Miguel del Rey.

Preguntada por si no le gusta esta iniciativa, María José Catalá ha insistido en que su gobierno tiene "una expectativa de plaza algo distinta". "Queremos hacer algo muy bonito. No digo que no lo sea el proyecto Re-Natura" pero "tenemos elementos que nos gustaría que ganaran visibilidad", ha precisado.

La responsable municipal ha agregado que su ejecutivo aboga por dar una "imagen más señorial o adecuada a una capital importante como es esta" a determinados elementos de la Plaza del Ayuntamiento, al tiempo que ha insistido en que se está analizando. "Vamos a verlo", ha expuesto.

María José Catalá ha manifestado que el proyecto ganador del concurso de ideas convocado por el Govern del Rialto para reformar la plaza es "estupendo" y "un buen punto de partida", pero ha reiterado que su equipo no lo llevará a cabo tal cual está "Yo siempre lo dije pero ya hemos descartado ejecutarlo tal y como estaba redactado", ha detallado.

La alcaldesa ha agregado que hay "margen de negociación con el equipo redactor" de Re-Natura y ha señalado que va a ver "si trabajando en ese margen de negociación" se puede "adelantar".

Preguntada por si considera que en el proyecto vencedor sobra espacio y elementos verdes, Catalá ha indicado que "nunca sobra verde ni zonas de sombra, especialmente en Valencia", pero ha abogado por "posibilitar la visibilidad de los edificios más interesantes".

Así, ha apuntado que "en las etapas de mayor dureza del calor se va a necesitar proteger a los ciudadanos del calor", pero ha insistido en la idea de "posibilitar la visibilidad de los edificios más interesantes de la plaza del Ayuntamiento con zonas de sombra". Ha opinado que "se puede hacer de otra manera" a la planteada.