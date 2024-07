Vox asegura ser ‘leal’ a sus votantes en la Comunidad Valenciana y apoyará lo que decida Abascal

El terremoto político desatado por la formación de Santiago Abascal genera una incertidumbre en el marco político que afecta de lleno a la Comunidad Valenciana. ¿Romperán sus acuerdos con el PP? Para esa pregunta todavía no hay respuesta, pero sí reacciones.

La presidenta de Les Corts, LLanos Massó (Vox), asegura que su partido será ‘leal’ a sus votantes y no ha querido crear ciertas especulaciones sobre una posible ruptura del pacto de gobierno con el PP en la Comunitat Valenciana hasta que no se reúna esta tarde a las 18:30 la ejecutiva presidida por Santiago Abascal. En cualquier caso, Massó ha afirmado que Vox apoyará completamente lo que decida Abascal y la plana mayor del partido en la ejecutiva de esta tarde, a la que asistirán tanto el vicepresidente segundo y conseller de Cultura Vicente Barrera, entre otros.

Tras destacar desde un primer momento que no van a decir absolutamente nada hasta la reunión de esta tarde, Massó ha insistido en que Vox se ‘debe’ a sus votantes y apoya ‘totalmente’ a Abascal, al ser preguntada por una hipotética crisis de gobierno que puede llegar a sufrir la Generalitat: "Seremos totalmente fieles a lo que decida el comité nacional". Pronunciadas dichas palabras, ha señalado que "no ha sido Vox quien ha propiciado la inestabilidad", ya que ha recordado que "hay un acuerdo de gobierno en el que se hablaba de no propiciar la inmigración ilegal y ese efecto llamada". "Y esa es la línea que se va a seguir", ha abundado, reiterando que hasta la ejecutiva no hay nada decidido.

La presidenta se ha mostrado completamente ‘convencida’ de que la decisión que se tome en ese órgano será "meditada y por el bien de España, de la Comunidad Valenciana" y de todos sus votantes. A todo esto, se ha explicado que tampoco ha tenido la oportunidad de hablar con Abascal. La Presidenta ha rechazado especular sobre si habrá vuelta atrás en la situación o si se podría dejar la Presidencia de Les Corts y ha indicado que la posibilidad de convocar las elecciones autonómicas."Es una decisión del presidente de la Generalitat", afirma la presidenta.

La postura de Compromís y la reacción del presidente

Todo unas horas después de que Vox diera por rotos los pactos de gobierno autonómicos por la decisión del PP de aceptar la acogida de menores migrantes en las comunidades y convocará una ejecutiva al respecto. El número uno de Compromís en Les Corts. Joan Baldoví, pide elecciones. Y el jefe del Consell responde con rotundidad:“Sí fuera usted rezaría para que no hubiera nuevas elecciones”.

El punto de vista del PSPV: “Somos la alternativa”

La secretaria general de los socialistas valencianos, la también ministra de Ciencia, Diana Morant reconoce “no saber lo que va a pasar” y considera que es “debate que trasciende a lo autonómico”. ¿Unas posibles elecciones? En el PSPV parecen verlo con buenos ojos y se consideran “la alternativa real de gobierno a Mazón y al gobierno más radical de la historia de la Comunidad Valenciana, estamos preparados y yo invito al señor Mazón a convocar elecciones cuando quiera”.

Vox lo ve como una decisión “unilateral” de Génova

Cuestionados en Vox por si se sienten traicionados por el PP, Llanos Massó ha sostenido que "hay muchos Partidos Populares" y que la decisión de acoger a menores migrantes se ha tomado "unilateralmente" por la decisión 'popular' de Génova: "Ha sido Feijóo quien de alguna manera ha decidido iniciar esta crisis".

Sobre la postura de Mazón al respecto, ha recordado que el 'president' "planteó la sobrecarga de 'menas'" en la Comunitat y "ha seguido las directrices de su partido". "Y no soy quién para discutir que un presidente autonómico siga las directrices de su partido: es lo que hacemos en Vox", ha zanjado.