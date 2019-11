Vino valenciano y turrón alicantino viajan a China

El último acuerdo entre la UE y China protegerá vinos valencianos con DO asi como los turrones de Jijona y Alicante.

El anuncio, realizado por el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas ha calificado el acuerdo de "paso adelante muy importante en la protección de nuestras declaraciones de calidad, en un mercado tan importante como es China".

El compromiso suscrito con Pekín se prevé que comience a estar operativo a finales de 2020- implica a un centenar de figuras de calidad de la UE, de las cuales doce corresponden a España.

Concretamente son las DO de vino de Rioja, Cava, Catalunya, La Mancha, Valdepeñas, Jerez, Navarra y Valencia; las DO de aceite Sierra Magina (Jaén) y Priego de Córdoba (Córdoba); así como la IGP de brandy de Jerez y la DO de queso manchego.

Además, la UE y China han informado de que cuando se cumplan cuatro años de la entrada en vigor de este compromiso su alcance se ampliará a 175 referencias comunitarias, de las que 36 pertenecen a España.

VINO VALENCIANO Y TURRÓN ALICANTINO

De la Comunitat Valenciana se sumarán los vinos Alicante y Utiel-Requena, los turrones Jijona y Turrón de Alicante, así como el sello Cítricos Valencianos, asíc como las DO de vino de Valencia.

Andalucía incorporará los aceites de Antequera, Baena, Estepa, Sierra de Cazorla, Sierra de Segura; los vinos de Málaga y Manzanilla de Sanlúcar; jamón y paleta de ibérico Los Pedroches y Jabugo (esta última alcanza a diferentes regiones), así como el vinagre de Jerez.

En Castilla-La Mancha la protección se extenderá al vino de Jumilla (su zona de producción también se localiza en Murcia), el azafrán de La Mancha, así como los aceites Montes de Toledo y Campo de Montiel.

De Castilla y León se verán protegidos los vinos del Bierzo, Ribera del Duero, Rueda y Toro, además del jamón y paleta ibérico de Guijuelo (que también beneficia a varias comunidades autónomas).

Cataluña aportará a la lista sus vinos del Empordà, Penedés y Priorat y el aceite Siurana.

El jamón Dehesa de Extremadura, el queso de Mahón-Menorca de Baleares, el vino de Rías Baixas de Galicia y el Pacharán Navarro completan la lista.

Desde el ministerio, Planas ha incidido en el gran "potencial" del mercado chino para el sector agroalimentario en su conjunto gracias al crecimiento de su clase media, en un momento en el que es "crucial" abrir mercados.