Tres detenidos en Chiva por agresión sexual, lesiones y robo con violencia

La Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Chiva a tres personas por los delitos de agresión sexual, lesiones y robo con violencia, según han informado este viernes fuentes de la Benemérita.



La operación se inició en junio, cuando la Guardia Civil recibió la denuncia de un vecino de Chiva que afirmaba que visitó su casa un amigo con una mujer que él no conocía, si bien en un momento dado tuvo que marcharse de su vivienda y cuando regresó ya no había nadie.



Poco después la mujer volvió a la casa acompañada de otro hombre que no era su amigo y, sin mediar palabra, le golpearon y le robaron las llaves de su domicilio, de su vehículo y de su negocio, un restaurante.



La mujer declaró días después ante los agentes que cuando el amigo del denunciante se quedó a solas con ella en la casa intentó forzarla para mantener relaciones sexuales, llegando a amenazarla e incluso a ponerle un cuchillo en el cuello, pero pudo escapar de la residencia.



Finalmente, la Guardia Civil ha detenido en Chiva a una mujer de 30 años y a un hombre de 41 años por un delito de robo y lesiones, y a otro hombre de 37 años por agresión sexual en grado de tentativa, todos de nacionalidad española.