El puerto de Valencia confirma que el vertido no es originario de la zona de fondeo

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha confirmado que el vertido de hidrocarburos que afecta a tres playas del sur de Valencia no procede de ninguno de los barcos de la zona de fondeo del puerto, que se sitúa enfrente de dichas playas.

La APV ha informado de que este martes, cuando se terminó de conocer la presencia del vertido, se puso a disposición de Capitanía Marítima por si necesitaba barreras anticontaminación. No obstante, ha señalado que no tiene competencias sobre costas ni tampoco sobre ninguna playa, por lo que no ha iniciado actuaciones con motivo del vertido, aunque sí ha garantizado que el vertido no procede de la zona de fondeo.

A primeras horas de este miércoles se han llegado a retomar las labores de limpieza del vertido de hidrocarburos, mientras continúan cerradas tanto para el baño como en su acceso las playas afectadas por el vertido, Saler, l'Arbre del Gos y la Garrofera.





Las quejas de Compromís sobre el vertido de El Saler

La portavoz de Compromís en el Congreso y adjunta de Sumar, Àgueda Micó, ha exigido desde un principio al Ministerio de Transición Ecológica que abra una investigación para esclarecer los motivos de la aparición de fuel en las playas del Saler, l’Arbre del Gos y La Garrofera de València. Micó ha afirmado: "No podemos quedarnos sin saber qué ha pasado aquí para que nuestras playas amanezcan llenas de chapapote. Además, justo en uno de nuestros principales parques naturales".

Micó también ha pedido al Gobierno que paralice inmediatamente la ampliación del Puerto de València, ya que considera que no es una coincidencia que haya un derrame contaminante en un parque natural si cada vez hay más tráfico de barcos y más fondeos frente a la Albufera, ya que la mayoría de estos derrames ocurren con la limpieza de estos barcos, ha asegurado.

El objetivo de la ampliación del Puerto de València es "poder multiplicar" el tráfico de barcos al lado de la Albufera y del Saler, lo que supone "multiplicar el peligro" de que ocurran estas cosas, según la portavoz de Compromís, para quien PP y PSOE no pueden seguir adelante con un proyecto que se ha demostrado "un peligro para el medio ambiente y para la salud de los valencianos y las valencianas".





La Comissió Ciutat-Port

Denuncian lo que definen desastre ecológico producido por el vertido de hidrocarburos que ha llegado a las playas del parque natural de la Albufera y señala al Puerto de Valencia cómo "peligro real" y la ampliación de sus instalaciones como "una amenaza potencial" para la salud y el patrimonio natural.