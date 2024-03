La planta de Ford en Almusafes y la fabricación de un nuevo vehículo: "Podemos respirar tranquilos"

La dirección mundial de Ford se ha comprometido a asignar a la fábrica de Almussafes (Valencia) la producción de un vehículo de pasajeros con el que la factoría "mantendrá suficiente carga de trabajo" mientras se decide el futuro de la electrificación, según ha explicado el sindicato mayoritario en la planta, UGT.

Así lo trasladó el presidente glocal de la firma, Jim Farley, a los representantes de los trabajadores en la reunión mantenida este miércoles entre la dirección mundial y europea de Ford y el Comité de Empresa Europeo en Dunton (Inglaterra), que para el sindicato concluyó "de forma positiva y constructiva". El próximo día 10 de abril se ahondarán en los detalles sobre esta asignación en una nueva reunión que tendrá lugar en Colonia.

Una solución transitoria

La hoja de ruta hacia la electrificación se ha pospuesto hasta 2028. Y eso es demasiado tiempo para una plantilla de algo más de 4 mil trabajadores. Por eso desde el principal sindicato de la planta, UGT, se apostaba por esa posible solución transitoria. El presidente del comité de empresa, Carlos Faubel, ha atendido la llamada de COPE recién aterrizado de Reino Unido: "Lo principal es que tenemos ese compromiso y ahora vamos a ver cómo transitamos y cómo llegamos. Lo que descartó totalmente es cualquier situación no deseada o cualquier situación conflictiva". De hecho, la fábrica de Almussafes ha ampliado el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que tiene en vigor hasta el próximo 19 de abril, que afecta a un máximo de 700 personas al día en las plantas de vehículos, debido a que el lanzamiento del modelo Kuga no aumentará su producción por "problemas de proveedores" hasta ese día. A ello se suma que el 17 de ese mes será el último día de producción de la furgoneta Transit. Con este acuerdo, Faubel asegura que se "va a garantizar suficiente carga de trabajo como para buscar alternativas y que no nadie padezca en absoluto".

Un escenario marcado por la incertidumbre: los antecedentes

"En la situación era bastante complicada, el mundo del automóvil todos sabemos cómo está. Es un gran día para el conjunto de la sociedad valenciana y para la plantilla de los trabajadores de Ford que podemos respirar tranquilos", reconoce Faubel.

La fábrica valenciana fue elegida en 2022 para producir su nueva plataforma de vehículos eléctricos a partir de 2025, pero las inversiones necesarias para ello no se han materializado ni anunciado y el pasado mes de noviembre Ford comunicó que aplazaba "cualquier decisión que tenga que ver con inversiones".

En principio, la electrificación debía asegurar la carga de trabajo en los próximos años en Almussafes y que llevó a un acuerdo con UGT para que el nuevo convenio de la compañía recogiese medidas salariales y de flexibilidad condicionadas a la electrificación. La adjudicación a Ford no evitó que se tuviera que redimensionar la plantilla con un ERE que ha afectado a 1.124 trabajadores.

La compañía se ha presentado a las dos líneas de la nueva convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC II). El Ministerio de Industria ha adjudicado 37,6 millones de euros procedentes de la línea de baterías para establecer una planta de ensamblaje de baterías.