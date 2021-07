Macarena Olona se deja querer como candidata de VOX a la Generalitat Valenciana.

De confirmarse sería un "bombazo" en el tablero de la política autonómica valenciana, aunque es verdad que de momento se trata de una mera posibilidad. Lo que si es verdad, es que las últimas horas ha pasado del simple comentario de "corrillos" a ser objeto de pregunta en comparecncias públicas de unos y de otros.

Hoy mismo, el diario Las Provincias recoge el sentir de los máximos responsables de Vox en las tres provincias de la Comunitat cuando ayer mostraron su predisposición a que la diputada alicantina en el Congreso, Macarena Olona, sea la persona que encabece la lista autonómica en las próximas elecciones valencianas.

El tirón electoral que supondrñia el liderazgo de Olona es indicutible. De hecho, estamos hablando de un electorado que -al menos en estos inicios de andadura del partido- suele votar en clave nacional. El mejor ejemplo lo encontramos en los comicios del 2019 cuando Ximo Puig quiso que las elecciones autonómicas coincidieran con las nacionales y no con las municiplaes, que era lo habitual.

Pues bien, pese a beneficiarse del arrastre indiscutible que para esta formación supuso ir de la mano de las elecciones nacinales, aun así la candidatura autonómica voxista recibió el mismo día cerca de 30.000 votos menos en la Comunitat que en las comicios nacionales.

Ayer se preguntó sobre este "todavía rumor" a varios dirigentes. La actual síndica de Vox en Les Corts, Ana Vega, aseguraba en Europa Press que estaría "encantada" de que la diputada nacional de la formación Macarena Olona fuera la candidata del partido a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones. Llegó a decir que sería un "lujo" que Olona encabezase la lista a la Generalitat, y aseguró que el PP "debería estar preocupado" porque "si ella viene, no suele dejar títere con cabeza".

Por su parte, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, aseguraba no estar nervioso por una eventual candidatura a la Generalitat de la diputada de Vox. Es más, aseguraba en declaraciones recogidas por Europa Press que "Si es ella, estaré encantado".

El presidente 'popular', que previsiblemente encabezará la lista del PP, no tuvo ningún problema en ensalzar la figura de Olona. Aseguró que tiene una "magnífica valoración" de ella y que la considera una "política de raza" y una "mujer valiente". "No la conozco pero me cae muy bien", ha agregado.