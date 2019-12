Hacer ejercicio y jugar a la play ahora es posible

Los expertos vienen advirtiendo de que los niñospasan mas de siete horas semanales frente a las patanllas, ya sea un televisor, tablet o videojuegos. Recientemente además, el Insituto del juguete publicaba su informe en el que alertaba que el 82% de los niños de hasta los 12 años juegan al aire libre menos tiempo del recomendado por los expertos, que sitúan el tiempo mínimo en al menos una hora diaria para los más mayores y en dos horas para los pequeños.

Unos datos que parecen incompatibles con los videojuegos o las consolas. Sin embargo, Xplora, comparte esa preocupacion y lanza al mercado el primer videojuego que motiva a los niños a realizar ejercicio físico.

Jesús Llamazares, CEO de XPLORA nos explica que Aces of the Multiverse es un juego que se practica en múltiples realidades paralelas. A un lado de la pantalla están los personajes de ciencia ficción, que compiten en un emocionante torneo por proclamarse Aces. Al otro lado están los jugadores, quienes, desde su propio universo verdadero, pueden desbloquear nuevos personajes, equipamientos y estadios".

La manera de avanzar en el juego es haciendo ejercicio físico, contabilizarlo es posible gracias al podómetro integrado en los dispositivos XPLORA, teléfonos en forma de smartwatch para niños. Este recoge los pasos realizados y los envía a la consola a través de la aplicación de XPLORA. El reloj se sincronizará con la PS4™ y contabilizará el ejercicio realizado durante el día para convertirlo en superpoderes en el videojuego.

El videojuego, se presento en Madrid Games Week y ha tenido gran aceptacion en otras plataformas qeu han mostrado interés y ya está disponible en grandes almacenes y tiendas de electrónica y es una opción perfecta para combinar diversión con ejercicio físico.

Como asegura Llamazares, "no podemos pretender que nuestros hijos renuncien al uso de las nuevas tecnologias, pero si podemos garantizar que accedan a ellas de la forma más divertida y segura posible. Por ello, Aces of the Multiverse es la opción perfecta para regalar estas navidades.