El Gobierno valenciano sigue adelante con el toque de queda para la Comunitat

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que ha encargado a la Abogacía de la Generalitat y a la Conselleria de Sanidad Universal la elaboración de una resolución que restrinja la movilidad nocturna en toda la Comunitat Valenciana entre las 00.00 y las 06.00 horas hasta el 9 de diciembre.

La resolución, que se pretende que esté lista en un máximo de 48 horas, se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para su ratificación y que pueda aplicarse en los primeros días de la próxima semana. En caso de que no sea así, Puig ha asegurado que "en absoluto" se descarta adoptar ningún instrumento, como el estado de alarma, aunque ha defenido que hay argumentos jurídicos sufientes para entender que el tribunal pueda avalar la medida.

Somos la segunda comunidad con menos incidencia del virus. Pero no estamos bien. Y no hacer nada no es una opción.



Por ello, ante la falta de acuerdo estatal, estamos ultimando una resolución que restrinja la movilidad entre las 00h y las 06h.



Los esperamos haciendo camino. pic.twitter.com/2Dwpfnlxlm