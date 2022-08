La Generalitat no se plantea restricciones al uso del agua en la Comunitat

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha asegurado este jueves que la Generalitat "no se plantea medidas limitadoras y restrictivas del uso del agua en la Comunitat Valenciana".



En declaraciones a periodistas tras una reunión con el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, Mollà ha afirmado que pese a no plantear medidas, "no hay que perder de vista que el agua es un bien de primera necesidad", por lo que "el derroche no es una opción".



Así, ha explicado que "nos encontramos en el escenario en el cualquier medida de racionalidad, de sostenibilidad y de tener buen uso del agua puede ser imprescindible".



Asimismo, la consellera ha criticado al secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras asegurar éste, en referencia al trasvase Tajo-Segura, que "no se puede trasvasar agua de donde no hay a donde hay menos", a lo que Mollà ha replicado que "este es el trasvase más controlado de agua de toda España" y que "no se trasvasa una gota de agua si no hay un caudal mínimo en cabecera".



"El río tiene que tener sobrante, eso está garantizado", ha continuado Mollà, quien ha expuesto que "el caudal ecológico del río, con siete hectómetros, estaría garantizado".



La consellera valenciana ha concluido recordando a Morán que "en Alicante estuvimos once meses sin recibir una gota de agua porque no se cumplía el caudal mínimo".